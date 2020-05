Municipio III: su ciclabili serve campagna comunicazione

Roma – L’Assessore alla Mobilita’ del III Municipio Stefano Sampaolo, nel corso della commissione capitolina Mobilita’ di questa mattina dedicata al tema delle ciclabili transitorie, ha parlato circa le piste ciclabili.

“Sulle ciclabili questo e’ un momento di cambio culturale che va accompagnato con un messaggio chiaro: la ciclabilità non e’ un atto residuale per qualche fanatico ma una modalità normale di spostamento, sia per il corto raggio che per il lungo in chiave di intermodalità. La comunicazione diventa centrale: bisogna far far passare il concetto che la ciclabilità e’ un tassello importante della politica di mobilita’ integrata come in ogni città europea”.