Municipio IV: Capodanno a Villa Farinacci, mezzanotte tra luci e musica

Roma – Il Municipio IV di Roma ha finanziato un grande evento gratuito che si terra’ lunedi’ 31 dicembre 20018 presso la Villa Farinacci in viale Rousseau 90, luogo storico del quartiere di Casal de’ Pazzi rimasta chiusa per oltre un ventennio e adesso riaperta al pubblico. La Villa, lo scorso settembre, e’ stata protagonista di una manifestazione di arte e cultura realizzata dal MAXXI di Roma in collaborazione con le associazioni culturali Roerso Mondo e ZIP Zone d’Intersezione Positiva, con il supporto del Municipio IV.

In occasione della notte di San Silvestro, il Municipio IV ha deciso di promuovere il grande concerto gratuito di Capodanno che vedra’ rivivere, ancora una volta, gli spazi della splendida struttura, tra gli ultimi esempi di villa razionalista romana, e immersa nel verde del Parco Petroselli. La notte del 31 dicembre, Villa Farinacci vestira’ i colori delle proiezioni luminose che ne animeranno le facciate, accendendola come un faro nella notte.

Il suo parco ospitera’ la grande festa condotta da Manuel d’Amario, attore di cinema e di teatro. Tra gli ospiti: Titti Smeriglio e Band che inaugura il suo tour italiano con un live pieno di energia e passione e Alessandro Nosenzo cantautore abruzzese, le cui sonorita’ uniscono il folk della sua regione d’origine alle musiche popolari dell’Est Europa con influenza gipsy e jazz manouche. L’evento e’ gratuito e aperto al pubblico di ogni eta’.