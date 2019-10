Municipio IX, Maisano replica a Cucunato

Vincenzo Maisano, capogruppo m5s al ix municipio, replica a quanto dichiarato da Piero Cucunato, Consigliere municipale di Forza Italia e coordinatore nel IX Municipio, il quale – come riportato anche dal nostro giornale – invitava l’assessore Lalli a chiedere scusa per aver paragonato Torrino-Mezzocammino a “ghetto”.

“Se mi è permesso replicare – ci scrive Maisano – all’articolo in oggetto, che altri giornali fanno in automatico chiedendolo, vorrei dirvi intanto che mi scuso io se l’assessore ha veramente postato quanto descritto e per cui se ne assumerà le responsabilità. Poi quello che è veramente importante è il voto sovrano del Consiglio e della maggioranza all’unanimità che ha permesso l’approvazione dell’ic di Mezzocammino, col solo voto negativo di un consigliere d’opposizione. Infine per quanto riguarda chi ha fatto la precedente dichiarazione, basti dire che ha quasi il record per ore d’assenteismo al municipio, per cui non si capisce come abbia a cuore il benessere dei cittadini. grazie”.