Municipio VI – Esposto di Nanni su impianto biomasse –

“Oggi ho presentato tre esposti alla Polizia Locale e ai Dipartimenti Comunali della Tutela Ambientale e della Mobilità, per avere un parere rispetto alle loro competenze sull’ipotesi di apertura di un impianto di biomasse in VI Municipio”. Così in una nota Dario Nanni Consigliere del VI Municipio.

“Nello specifico ho richiesto alla Polizia Locale e al Dipartimento Mobilità una valutazione dell’impatto che l’apertura di questo impianto potrà avere sul traffico veicolare e se questo è compatibile con la viabilità esistente, visto che l’apertura di questa attività comporterà il transito di ulteriori mezzi pesanti sull’unica strada esistente che è la via Prenestina, la stessa strada che utilizzavano gli antichi romani duemila anni fa. Nel contempo ho chiesto al Dipartimento Tutela Ambientale un parere sugli effetti che l’apertura di questa attività potrà avere dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico ed acustico visto che la Via Prenestina è già oggi paralizzata dal traffico e con questa attività i mezzi pesanti che la percorreranno aumenteranno”.

“Negli esposti ho ricordato che in quella zona, a poca distanza già si trovano sia il più grande impianto di trattamento di rifiuti di Roma ossia Rocca Cencia, sia un impianto di compostaggio su Via di Torrenova in corrispondenza di Via Prenestina. Infine, ho sottolineato che oltre ad essere vicino a due centri abitati, Colle Monfortani e Colle Prenestino, questo impianto insisterebbe a poche centinaia di metri dall’Istituto Tecnico Agrario Statale “Sereni” nel quale studiano più di mille ragazzi. Nei prossimi giorni – conclude Nanni – presenterò ulteriori esposti ad altri uffici per fare chiarezza fino in fondo sulle criticità di questa vicenda”.

