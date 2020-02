Municipio X: Carnevale del Mare, gli appuntamenti di domenica e martedì

Ultimi appuntamenti con le iniziative del Carnevale del Mare. E se c’è grande attesa per la sfilata in maschera di domani Sabato Grasso, non è da meno quella per le iniziative che si terranno domenica e Martedì Grasso.

Dal centro ai quartieri del Municipio X, come peraltro indica la denominazione “A Carnevale ogni Quartiere vale”, ecco le iniziative in programma:

– Domenica 23 dalle 9 alle 13 all’interno del campo sportivo Cernuto in via Scartazzini (civico 19), giochi di strada, giochi popolari, caccia al tesoro e passeggiata finale. A cura del CdQ Casal Bernocchi.

– Ad Ostia, al giardino Simone Renoglio, in via delle Repubbkliche Marinare, dalle 9 alle 13, festa con le mascherine, balli, canti karaoke, animazione, baby dance, truccabimbi, bolle di sapone. A cura dell’Associazione Tor San Michele 2.

– Al Parco Paolo Orlando, in piazzale della Stazione del Lido, dalle 9 alle 13, illustrazione storica del parco e della storia di Paolo Orlando al quale è intitolata l’area verde. Giochi e intrattenimento con truccabimbi, ballo a tema carnevalesco a cura dell’Associazione Retake Roma con la collaborazione di “La mia Ostia”.

– Dalle 10 alle 12, sfilata in maschera con partenza da via di Dragone (all’altezza delle scuole) per poi proseguire lungo via Giovanni Salvaterra, via Casini, con arrivo al centro anziani di via Carlo Casini dove saranno organizzati giochi per i più piccoli e premiazione della maschera più bella. Sarà anche premiato l’elaborato più bello tra quelli preparati dalle classi dell’Istituto Marco Ulpio Triano. A cura del CdQ di Dragona.

– Martedì 25 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, iniziative che si snoderanno dalle 16 alle 20. Prevista una passeggiata delle mascherine (con i genitori) della scuola Giovanni Paolo II, con arrivo in via Ottone Fattiboni dove ad attenderli ci saranno animatori che appronteranno giochi, spettacoli di micro magia, teatrino di marionette.