Municipio X: Coronavirus, per sportello di ascolto già numerose adesioni

Sportello d’ascolto: in poche ore già 30 adesioni

Roma – All’appello, all’invito che l’Assessore alle Politiche Sociali Germana Paoletti ha rivolto un paio di giorni fa a mezzo stampa, hanno già risposto 30 associazioni del territorio.

Ed è già stata stilata una prima lista della preziosa rubrica che in questo periodo di emergenza, peraltro prolungato, tornerà utile alle tante persone costrette a casa. E non soltanto agli anziani e alle persone fragili ma anche a chi deve periodicamente uscire per l’acquisto di generi alimentari o comunque di prima necessità. La rubrica sarà aggiornabile con nuovi inserimenti, man mano che le Associazioni e gli Enti aderiranno all’iniziativa, così da concentrare una serie di dati utili alla cittadinanza. E tra le tante adesioni, anche quelle iscritte alla Consulta del volontariato, centri anziani e liberi professionisti quali medici psicologi.

Una rete che va ampliandosi e alla quale la stessa Germana Paoletti plaude ringraziando per la grande risposta umanitaria sin qui giunta.

CONTATTI UTILI

Contact Center Roma Capitale 060606

Sala Operativa Sociale 800440022

Protezione Civile Roma Capitale 800854854

CroceRossa 800065510

Antiviolenza e Stalking 1522

Taxi Amico 66645

Consegna Gratuita Farmaci a domicilio 80018952

I recapiti, la descrizione dei servizi fruibili e le modalità saranno pubblicati sul sito del Municipio Roma X, di Roma Capitale, in una sezione dedicata all’emergenza Covid -19.

E’ quanto si legge da una nota del Municipio X.