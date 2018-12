Municipio X: Domani secondo appuntamento con il Concerto Gospel di Marcello Cirillo e Demo Morselli

Roma – Domani alle 20.30 nella Chiesa di Regina Pacis ad Ostia, secondo concerto Gospel.

Patrocinato dal Municipio X, l’evento vede protagonisti Marcello Cirillo che è anche regista dell’iniziativa un vero e proprio heppening musicale. Con lui il Maestro Demo Morselli, in questo caso direttore artistico. A loro il compito di coordinare il gruppo musicale ed il coro della Bottega del Suono diretto dal Maestro Luca Proietti.

La scaletta

INGR. DEMO MORSELLIMUSICA DI FORREST GUMP

INGR. MARCELLO CIRILLO LETTURA LETTERA

UN UOMO VENUTO DA MOLTO LONTANO

CHARIOT

WILL YOU BE THERE

HAPPY CHRISTMAS

C’ERA UN RAGAZZO/ DIO DEL CIELO

JINGLE BELL’S

JINGLE BELLS ROCK

PARLATO AMAZING GRACE

AMAZING GRACE

CU’ MME

CHE FANTASTICA STORIA E’ LA VITA

ADESTE FIDELIS

WHEN THE SAINTS

TESTO PAPA FRANCESCO

LA PACE SIA CON TE

EXODUS

PRIMA DAMMI UN BACIO

UN MONDO D’AMORE

ADAGIO

AVE MARIA A.M. (Shubert A.M. Gounod)

HEI JUDE TUTTI PARTE FINALE CORO

‘A CITTA’ E POLECENELLA

HAPPY DAY

Il gruppo gospel:

Ambrogio Frigerio (trombone)

Domenico Rizzuto (percussioni)

Mirko Rinaldi (tromba)

Francesca Borrelli (vocalist)

Francesco Carlesi (piano)

Francesco Licciardi (basso)

Sasà De Seta (batteria)

Coro della Bottega del Suono diretto dal Maestro Luca Proietti