Municipio X: partono gli interventi di alberature ammalorate

Roma – A partire da oggi e fino a domenica prossima, 17 maggio, la Polizia locale Gruppo Mare, con un dettagliato cronoprogramma, ha predisposto una disciplina di traffico in alcune vie del territorio.

Il provvedimento, su richiesta della Direzione tecnica del Municipio X, si rende necessario per consentire l’abbattimento di alcune alberature ammalorate.

Le strade interessate: piazza San Giovanni Segantini, via Ludovico Cardi, via Marco Fantucci, via Edoardo Brizio, via Ernesto Boezi, viale Vega, via Pericle Ducati, via Gino Bonichi e Corso Duca di Genova.

La disciplina di traffico provvisoria prevede divieti di sosta con rimozione ed in alcuni casi il transito alternato delle auto tramite movieri o a mezzo semafori mobili.

Proseguono intanto gli interventi di messa in sicurezza dello spartitraffico di via Capitan Casella e via Desiderato Pietri.

Così in una nota del Municipio X.