Roma – Prosegue il ripristino della segnaletica degradata nel Municipio X.

Approfittando del bel tempo dei giorni scorsi e della ridotta circolazione delle auto dovuta all’emergenza sanitaria in atto, operai al lavoro sul lungomare e sulle strade del centro storico di Ostia.

Foto 2 di 2



Un’attività quella del ripristino delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale, indispensabile per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Attività che riguarda l’intero territorio municipale.

In concomitanza, prosegue anche il lavoro di manutenzione ordinaria delle strade di competenza del Municipio X, considerati i fondi a disposizione per la manutenzione ordinaria relativi al bilancio nel triennio 2019 – 2021, ha stabilito di utilizzare fondi stanziati nel Piano finanziario dell’anno 2020 per un importo pari ad € 2.260.315,70.

Per garantire una miglior efficienza nella manutenzione delle strade nonché una maggiore operatività nella sorveglianza e nel pronto intervento, si è ritenuto opportuno inoltre suddividere il territorio municipale in tre zone identificate con: – Zona A, Ostia – Zona B, Entroterra Nord – Zona C, Entroterra Sud.

Così in una nota del Muncipio X.