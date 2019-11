Municipio XV, Nardini (Lega): “Fiaccolata contro degrado e spaccio, 12 novembre a Largo Sperlonga”.

“Martedì 12 Novembre, al fianco dei cittadini, scenderemo fra le strade della zona Cassia-Due Ponti per sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica locale riguardo le diffuse situazioni di degrado e spaccio di droga che attanagliano diversi quartieri di Roma nord, XV Municipio”.

Così in una nota Andrea Nardini, Coordinatore Lega Salvini – Municipio Roma XV.

“Con questa azione ci proponiamo inoltre di ribadire due concetti su cui la Lega da sempre si batte: il rifiuto per ogni tipo di sostanza stupefacente e l’invocazione di aspri provvedimenti nei confronti dei venditori di morte.

Ci raduneremo con la consapevolezza di doverci muovere insieme per annientare questa terribile piaga e rendere sicuro l’ambiente in cui tutti i figli del quartiere devono avere la possibilità di crescere in modo sano e sicuro, lontano dal degrado e dalla criminalità.

La fiaccolata avrà inizio alle ore 19 e percorrerà un breve e simbolico itinerario, fra Largo Sperlonga e Via Carlo Pirzio Biroli” conclude la nota.