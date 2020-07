Nanni: amministrazione 5 stelle affoga nelle pozzanghere –

“Sono bastati 20 minuti di pioggia per rendere impraticabili decine di strade della periferia romana. Ad affermarlo in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio, già presidente della commissione LL. PP. del Campidoglio.

“Chi in passato derideva e insultava le precedenti amministrazioni, dopo quattro anni non riesce ancora a sturare qualche tombino. Questo è il livello di un’amministrazione guidata da una Sindaca incapace di gestire anche le attività più banali. In VI municipio – continua Nanni – ad esempio, a Via Bolognetta, di fronte alla omonima stazione della metropolitana, non solo la strada è impercorribile, ma alcune macchine sono rimaste in mezzo al guado del fiume di acqua che si è creato”.

“Non sono servite a nulla le molteplici segnalazioni degli anni scorsi, né i 4 anni a disposizioni per provvedere in modo da evitare l’allagamento delle strade al primo temporale. Purtroppo – conclude Nanni – questa è lo specchio di come è stata governata Roma e, in particolare, l’attenzione nei confronti della periferia: un’amministrazione a Cinque Stelle che affoga nelle pozzanghere”.

Lo comunica in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio.