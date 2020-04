Ostia: incendiate auto in sosta, ascoltato testimone

Roma – In queste ore si dando la caccia agli autori materiali dell’incendio che la scorsa notte a Roma ha riguardato tre auto parcheggiate in via Aristide Carabelli, in zona Ostia Lido.

Le fiamme divampate intorno alle 2 circa, hanno parzialmente danneggiato i veicoli in sosta. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco che hanno confermato l’origine dolosa dell’incendio, anche la Polizia Scientifica e il Commissariato di Ostia che hanno ascoltato la testimonianza di un residente.

Un uomo che ha raccontato di aver visto delle persone in piedi accanto alle auto poco prima che queste prendessero fuoco. Le indagini sono in corso.