Ostia – “Roma sceglie Roma” e Ficiesse vincono ricorso su trasparenza Municipio X –

“Con sentenza 5 marzo scorso, disponibile alla pagina http://www.italiatrasparente.it/?p=3568 il T.A.R. del Lazio ha deciso il ricorso del movimento civico Roma Sceglie Roma e dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà (Ficiesse) predisposto dagli avvocati Giuseppe Fortuna e Umberto Coronas a seguito del diniego del Municipio di Ostia di fornire i dati numerici sulle unità di personale impiegate in ciascuna singola unità organizzativa interna richiesti con accesso civico generalizzato del 22 luglio 2019”. A renderlo noto è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“Il Municipio di Ostia era stato l’unico dei quindici Municipi della Capitale a non fornire i dati richiesti nell’ambito del “Progetto Etpl Italia trasparente” (http://www.italiatrasparente.it/?cat=188), attraverso il quale Roma Sceglie Roma sta elaborando un nuovo modello di governance del Campidoglio basato su una gestione competente ed efficiente delle risorse a disposizione per abbattere le lungaggini burocratiche. Il Comune di Roma, nel costituirsi in giudizio, si è infine risolto a depositare i dati, facendo così cessare la materia del contendere ma rimanendo condannato, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti”.

“L’intento del nostro progetto – spiega il presidente Raimondo Grassi – è quello di costruire un nuovo modello di governance del Campidoglio che consenta un utilizzo intelligente di modelli di efficienza, che purtroppo oggi non sono garantiti in maniera uniforme nei servizi al cittadino offerti in tutto il territorio, per diminuire drasticamente tempi e procedure autorizzative. Il muro di gomma che abbiamo trovato in Campidoglio la dice lunga sulla tanto decantata trasparenza ma soprattutto conferma la totale assenza di sistemi di monitoraggio e valutazione delle risorse a disposizione. Tutto ciò dimostra per l’ennesima volta che questa città ha bisogno di un nuovo modello di governance che punti sulla totale efficienza, trasparenza e semplificazione del sistema. Roma Sceglie Roma, grazie anche al contributo prezioso di Ficiesse, sta elaborando questo progetto di valorizzazione dei dipendenti comunali che devono essere messi in condizioni migliori di lavoro per poter offrire ai cittadini servizi rapidi e certi”.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Roma Sceglie Roma.