È di 7 motocicli e 2 auto danneggiate, il bilancio dell’incendio divampato alle 2 di notte in via Borgia, in zona Primavalle a Roma.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia.

Gli agenti hanno parlato con i vari proprietari, che hanno riferito di non aver mai subito minacce.

Sul posto non sono presenti telecamere. Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato Primavalle.