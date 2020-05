Pulcini (Mun.V): approvata direttiva sul verde, garantita trasparenza ed efficacia

Roma – Continua la pianificazione dei lavori sul verde per l’anno 2020, nel V Municipio.

Nonostante la situazione di lockdown, l’impegno della Giunta non si è fermato e, proprio nella giornata di ieri, è stata approvata un’importante direttiva sulla programmazione degli interventi sul verde pubblico municipale.

A parlarne l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio, Dario Pulcini, che è riuscito a far approvare la direttiva e si è detto molto soddisfatto del lavoro effettuato: “La programmazione degli interventi risponde agli obiettivi posti dalla linee programmatiche che abbiamo istituito ad inizio mandato (nel 2016) che mirano a garantire trasparenza e legalità dopo anni in cui, con le precedenti amministrazioni, aveva sempre governato la malagestione della cosa pubblica”.

“Quest’ultima, per anni, si era tradotta- continua Pulcini- nel ricorso a procedure di ‘somma urgenza’ che hanno creato anche cospicui debiti di bilancio, che le precedenti amministrazioni per giunta non pagarono, ci siamo ritrovati noi a saldare il conto. Molte piccole e medie imprese a causa di questi ritardi nei pagamenti, nei mancati pagamenti, nella mancanza di concorrenza leale, in quanto sono stati effettuati affidamenti diretti con la scusante della somma urgenza, hanno dovuto chiudere”.