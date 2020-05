Pulcini (Mun.V): Mobilità sostenibile, necessario meno macchine e più ciclabili

Roma -Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, è intervenuto giovedì sera in un talk tenuto sulla pagina del gruppo “Va a fa n bene”. Quest’ultimo si tratta di un’associazione del territorio che collabora con molte realtà fra cui anche le istituzioni. L’obiettivo del gruppo è quello di soddisfare le esigenze e i bisogni del quartiere mediante la realizzazione di attività a beneficio della comunità.

Elena e Federico, i ragazzi che hanno moderato il talk, hanno parlato molto dell’utilizzo delle biciclette. Su come incrementare la mobilità sostenibile a Roma, Pulcini ha detto: “Bisogna fare più ciclabili. Noi abbiamo iniziato i lavori per la ciclabile della via Prenestina. Recentemente abbiamo approvato in Assemblea Capitolina la pianificazione per 150 km di nuove ciclabili provvisorie da fare immediatamente per favorire la mobilità sostenibile. A chi è più pigro dico che oggi esistono bici e monopattini elettrici che si stanno diffondendo rapidamente e possono essere una buona opportunità per uscire senza faticare troppo e utilizzare, allo stesso tempo, mezzi sostenibili”.

“Abbiamo acquistato, come Municipio, 46 bici elettriche che abbiamo messo a bando in gestione alle associazioni no profit per fare percorsi culturali, enogastronomici e naturalistici all’interno del territorio così da far conoscere le nostre bellezze presenti. Con negatività si tende a vedere solo quelli che sono i problemi nel Municipio che, sicuramente ci sono, ma abbiamo tutte le energie per risolverli. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, l’obiettivo è quindi quello di continuare a fare ciclabili. Più persone utilizzeranno la bici e più le ciclabili si faranno perché è la comunità che decide. Se le persone iniziassero a diminuire l’utilizzo delle automobili, le ciclabili diventerebbero automaticamente meno pericolose e ancora più necessarie. Ovviamente costruiremo corsie protette e il nostro impegno continuerà”.