Roma – Parte una nuova iniziativa green nel V Municipio, dal nome “Seminalo”.

Il progetto di sostenibilità ambientale rivolto ai residenti del territorio ed esteso a tutti i cittadini ricreativi e volenterosi, è stato ideato da un cittadino del Municipio, Agostino Apicella, che lo ha proposto all’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio V, Dario Pulcini, che lo ha a sua volta promosso e illustrato.

L’idea consiste nel piantare, nelle proprie abitazioni semi che diverranno alberi. Come quindi annunciato e spiegato da Pulcini: “Chiunque può piantare semi di frutto che daranno vita a futuri alberi. Ognuno di noi consuma giornalmente della frutta di stagione e tendiamo subito a disfarci dei noccioli o dei semi in essa contenuti. Invece di buttarli, possiamo riutilizzarli. In che modo? Seminandoli. Vi basterà dare uno sguardo a quanto già abbiamo nel frigorifero e nella dispensa per scoprire che vi potrete presto apprestare alla sperimentazione di nuove semine casalinghe a costo zero da effettuare in vaso o nell’orto”.

L’idea del Municipio è quella di trapiantare, trascorso il tempo necessario per farle crescere a sufficienza, queste piante in aree verdi pubbliche del territorio, rendendo quindi i singoli cittadini partecipi e promotori delle piantumazioni future e corresponsabili del processo di rigenerazione del verde in città. Un’iniziativa pensata per impegnare le persone che, a causa delle misure di contenimento del virus, si trovano a dover stare a casa tutto il giorno, anche coinvolgendo i più piccoli.

Sono molteplici i vantaggi economici del riutilizzare e non sprecare quello che compriamo come, per esempio, i semi dei frutti che mangiamo che, se seminati, possono crescere e diventare nuove piante da frutto. Oltre agli aspetti positivi già elencati, vi sono i benefici dal punto di vista salutare ed ecologico. Pulcini ha più volte ricordato, anche in occasione di altre iniziative legate alla piantumazione nel V Municipio: “Gli alberi non svolgono solo una mera funzione estetica, ma tutelano l’ambiente producendo ossigeno, prevenendo l’erosione del suolo, regolando la temperatura, aumentando la biodiversità e assorbendo diversi inquinanti presenti nell’atmosfera. Mettere a dimora alberi non è solo un’azione che fa bene alla salute, ma è un vero e proprio gesto di civiltà. La nostra singola azione va ad impattare su tutta la collettività. Dare vita ad una nuova essenza arborea semplicemente partendo dal nocciolo, in questo caso, vorrà dire mettere a dimora un nuovo albero in città rendendo lo spazio che viviamo più decoroso, più bello e più salubre”.

L’Assessore ha fatto poi degli esempi concreti di semi che si possono far germogliare: “Parliamo dei semi di molti frutti acquistati e consumati frequentemente come i limoni, le arance, le mele, i melograni, le pere, le pesche, le albicocche, le susine, le prugne. Validi anche i noccioli contenuti nella frutta secca come noci, nocciole, mandorle, purché non tostati. Ogni pianta e/o frutto ha le sue “regole” che è ben scoprire e, per farlo, potete coinvolgere in questa attività ecosostenibile e formativa i vari componenti della famiglia. Per le varie informazioni, Internet mette a disposizione molti tutorial nonché istruzioni da seguire in modo semplice e coinvolgente”.

L’invito è quello di aderire all’iniziativa ricordando che seminare è un’attività che produce benessere fisico e mentale, nonché combatte il cambiamento climatico e favorisce l’aumento della biodiversità. L’Assessore ha esteso l’invito a tutti i gruppi e associazioni del territorio. È sufficiente contattare l’assessorato o tramite la pagina Facebook o tramite la mail istituzionale dario.pulcini@comune.roma.it per comunicare la propria partecipazione. I cittadini che vogliono partecipare attivamente possono inviare foto o video ai canali su citati, che verranno diffusi su tutti i canali social dell’assessorato.

Dopo l’iniziativa “Io riciclo in casa”, lanciata dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e rilanciata dall’Assessore Pulcini, il Municipio Roma V diffonde quindi il nuovo progetto “Seminalo”, annunciando che il lavoro lento e costante di oggi, diventerà un dono per la città domani.