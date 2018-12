Roma: Municipio VIII, Chef Rubio da il via a raccolta fondi Parco Cavallo Pazzo

Roma – È partita online la campagna ‘A Natale censisci un Albero’ con Chef Rubio e il professor Stefano Mancuso. Si tratta di una raccolta fondi per l’ambiente a sostegno di un parco pubblico di Roma, lanciata il 22 dicembre 2018 sulla piattaforma GoFundMe. “Damose ‘na mossa per il clima”, scrive il cuoco frascatano nel suo appello sul web parafrasando l’Action Now dagli esperti mondiali di ClimateChange.

“Prendendo spunto dalle teorie dello scienziato Stefano Mancuso e dal suo libro ‘Plant Revolution’- spiega Chef Rubio sulla pagina gofundme.com/rubiochef- ho deciso di finanziare un censimento arboreo su Roma e di affidarlo al professore di neurobiologia vegetale dell’Universita’ di Firenze e al suo team di esperti del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV)”.

L’area verde individuata e’ quella del parco Cavallo Pazzo, gestito dall’associazione Casetta Rossa, con cui lo chef ha gia’ collaborato in occasione del ‘Pasto Sospeso’, una delle tante iniziative socio-culturali e solidali dell’associazione. Secondo gli studi del professor Mancuso le piante hanno gia’ inventato il nostro futuro, sono esseri vegetali intelligenti che comunicano fra loro, capaci di adattarsi ai grandi cambiamenti ambientali e costituiscono un modello di sostenibilita’ valido per la sopravvivenza anche della nostra specie sul pianeta.

Un esempio da emulare per contrastare alla radice i problemi causati dall’aumento di CO2. Il censimento arboreo nel Parco Cavallo Pazzo di Roma consentira’ di comprendere il comportamento delle piante che popolano quell’area (quantita’ di anidride carbonica stoccata dagli alberi; capacita’ delle acque di ruscellamento trattenute dagli alberi; capacita’ di raffrescamento delle strade ed edifici limitrofi con conseguente risparmio energetico) e di definire un piano di interventi da adottare per costruirvi un modello virtuoso di sostenibilita’ ambientale, con conseguente beneficio fisico e mentale della popolazione.

La raccolta fondi permettera’ al professor Mancuso e al suo team di esperti di fare i rilievi nel parco Cavallo Pazzo, un’area arborea pari a 6500 mq con 268 alberi. “Donando- conclude Chef Rubio- si partecipa a un progetto pilota replicabile in ogni citta’ e in ogni area verde che ci circonda”. L’obiettivo minimo di raccolta fondi e’ di 5.000 euro da raggiungere nel tempo necessario all’ottenimento della cifra. La campagna e’ raggiungibile al link www.gofundme.com/rubiochef mentre il video della raccolta fondi si puo’ trovare su YouTube (youtu.be/9OtLMn4Pido)