Roma: Municipio VIII, targa ricorda sacrificio agente Iavarone

Roma – “Questa mattina in aula consiliare su proposta del Partito Democratico e delle altre forze di maggioranza, abbiamo votato all’unanimita’ un atto per intitolare una via a Roberto Iavarone. Roberto era un ufficiale di Polizia cresciuto a Tor Marancia deceduto il 18 settembre del 1984 per difendere i cittadini presenti all’aeroporto di Fiumicino dall’aggressione di un malintenzionato.

Premiato con la medaglia d’oro al valore civile. In attesa della toponomastica, questa mattina con il presidente Ciaccheri e in presenza della famiglia abbiamo apposto una targa commemorativa affinche’ questo eroico gesto non venga mai dimenticato”. Cosi’ in una nota il consigliere del Pd all’VIII Municipio, Claudio Mannarino.