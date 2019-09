Roma, V Municipio (Arioli): “Emergenza tombini otturati”

“Sono diversi giorni che vengo contatto da tanti cittadini del V Municipio di Roma che in vista dell’arrivo dell’autunno e dell’Inverno sono preoccupati della situazione di tombini e caditoie completamente otturati, molti di questi cittadini residenti ai piani terra nel quadrante della zona del Collatino, lo scorso inverno infatti sono rimasti vittime di pesanti allagamenti -inizia con queste parole il comunicato di Luca Arioli, politico locale del Municipio- le persone lamentano una totale assenza da parte degli amministratori territoriali e allora ho provveduto personalmente ad effettuare un sopralluogo specialmente nella Via San Giusto e in Viale della Venezia Giulia. Posso garantirvi che tombini e caditoie cosi totalmente attappati non mi era mai capitato di vederli, spero che anche questo comunicato stampa -conclude Arioli- possa contribuire a smuovere la problematica per una celere soluzione”.