San Basilio: domani contro il degrado ‘sciopero alla rovescia’

Ritorno al passato ma in senso positivo. Contro il degrado e l’abbandono della periferia. Come avvenne già nell’immediato dopoguerra, quando era d’abitudine vedere cittadini comuni scendere in strada per riverniciare le strisce pedonali o sistemare l’asfalto su strade sterrate, gli abitanti di San Basilio torneranno in strada per lo ‘sciopero alla rovescia’.

Come annuncia la pagina Facebook Centro Popolare San Basilio, sabato 22 febbraio e’ in programma l’iniziativa, definita “azione di riqualificazione popolare per denunciare l’abbandono della periferia”. L’appuntamento è per le 10 al Centro Popolare, in Via Girolamo Mechelli.