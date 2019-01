Santori (LEGA): Municipio X, intervenire per aumento tumori in comando Polizia Locale

Roma – “Chiediamo immediatamente un intervento della Asl e del Campidoglio per stabilire quali siano le motivazioni dell’incidenza del numero di tumori tra gli agenti del Comando di Polizia locale del X Mare”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio.

“Il numero esponenzialmente piu’ alto di malati oncologici di Via Capo delle Armi rispetto alla incidenza statistica romana desta forte preoccupazione, e temiamo non si tratti di mera coincidenza- si legeg ancora- Alcune notizie di stampa ed esposti presentati nel corso dell’ultimo anno, infatti, sembrano puntare il dito, atti alla mano, sulla mancata bonifica di alcune proprietà circostanti il Comando, usate a lungo come discariche del tutto abusive durante i lunghi anni in cui l’intero complesso risultava occupato abusivamente. Discariche, va aggiunto, dove venne rilevato il deposito di moltissimi rifiuti qualificati come speciali”.

“Ciononostante, nessuna verifica dell’inquinamento dei terreni ne’ alcuna bonifica effettiva sarebbero state mai eseguite, ed e’ forte il dubbio di una connessione tra questi rifiuti sedimentati nel corso del tempo ed esposti agli agenti atmosferici e le neoplasie del personale di Polizia locale. Il luogo di lavoro deve essere tutelato, soprattutto quando riguarda le istituzioni. Allo stesso tempo alla luce della presenza di un enorme complesso residenziale e di una scuola, su quegli stessi terreni, va fatto quanto necessario per verificare il reale stato dei terreni e salvaguardare la salute dei cittadini tutti. Per questo motivo e’ urgente intervenire subito e porre rimedio a quello che rischia di trasformarsi in un luogo da condannati a morte per questo ci attiveremo nei prossimi giorni per depositare un’interrogazione regionale sul tema”.