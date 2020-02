Scuola Mommsen: il benessere e la sicurezza dei bambini prima di tutto

“Accogliamo con apprensione le segnalazioni di molti genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia Teodoro Mommsen, nell’ex-IX Municipio, che denunciano ritardi nel ripristino della totale agibilità del giardino della scuola e la pericolosità di un albero all’interno dello stesso” lo dichiarano in una nota Daniele Parrucci, responsabile Lavoro del PD Roma, e Francesco Laddaga, dell’Assemblea PD Lazio.

“In seguito alla caduta di un albero avvenuto ormai due mesi fa, infatti, si è creata nel giardino della scuola una situazione di parziale inagibilità che ne consente l’utilizzo soltanto a una classe alla volta, compromettendo drasticamente il normale svolgimento delle attività all’aperto da parte dei bambini e limitando la normale socializzazione tra classi differenti, che costituisce un importante momento di arricchimento umano per i più piccoli; ci auguriamo che il municipio e il comune, tramite la società Roma MultiServizi, intervengano al più presto perché, soprattutto in vista della primavera, i bambini possano tornare ad utilizzare pienamente gli spazi esterni, così come è loro pieno diritto.

Ci auguriamo altresì che vengano condotte con priorità assoluta tutte le indagini necessarie a verificare la stabilità di un albero presente nel giardino, che durante un sopralluogo avvenuto nella giornata di ieri ha evidenziato eclatanti segnali di ammaloramento e un altissimo rischio di caduta.

Il benessere e la sicurezza dei bambini vengano prima di ogni altra cosa” concludono Parrucci e Laddaga.