Tor Bella Monaca – Nanni: albero cade su cortile e recinzione –

“Nella tarda mattinata di oggi una parte consistente di un albero di alto fusto presente su un’area pubblica, si è abbattuto sulle recinzioni di un’abitazione e di un cortile in un condominio di Via dell’Archeologia 3, a Tor Bella Monaca. La caduta dell’alberatura ha colpito solo cose materiali e fortunatamente non c’è stato nessun danno alle persone, soprattutto bambini che a dire degli inquilini potevano trovarsi in quell’area. Dopo la caduta sono arrivati gli operai dell’ufficio giardini che hanno liberato l’area, tagliando e rimuovendo i grossi tronchi e la folta vegetazione che precludevano l’accesso ad alcuni box auto”. A denunciarlo in una nota è Dario Nanni, consigliere del VI Municipio.

“Nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione per sapere che fine hanno fatto le richieste che i condomini di quelle abitazioni hanno riferito di aver più volte inoltrato all’amministrazione. Richieste che non hanno mai ricevuto nessuna risposta. Vista la presenza in quell’area di altri alberi di alto fusto in condizioni precarie, invito l’amministrazione ad intervenire al più presto per scongiurare qualsiasi situazione di pericolo. Dispiace dover commentare queste vicende dopo che avvengono fatti così gravi– conclude Nanni – ma è assurdo che le richieste dei cittadini restino lettera morta proprio da parte di chi in passato denunciava ogni minima cosa, anche cose ben più futili e irrilevanti rispetto a questa”.

