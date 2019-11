VI Municipio – Nanni: 5S rispediscono il bilancio al Campidoglio

“E’ opportuno inserire nel prossimo bilancio comunale l’acquisto di bussole per gli assessori e i consiglieri comunali dei 5 Stelle”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio.

“Che nei municipi i consiglieri d’opposizione presentino emendamenti per cercare di inserire interventi non previsti è prassi abituale, ma che questo lo facciano anche i consiglieri 5 Stelle di maggioranza la dice lunga sull’incompetenza e sulla disconoscenza dei problemi del territorio da parte degli assessori e consiglieri comunali dei 5 Stelle”.

“I consiglieri municipali 5 Stelle hanno praticamente stravolto e rispedito al mittente il bilancio arrivato dal Campidoglio. Milioni di euro richiesti, interventi cancellati e interventi inseriti da parte dal gruppo consiliare dei 5 Stelle del VI Municipio. Dopo tre anni e mezzo i consiglieri municipali danno prova della loro esistenza, dopo aver accettato i tre bilanci 2016/2017/2018 in modo “azzerbinato” quanto deciso in Campidoglio dalla maggioranza capitolina. A questo punto – conclude Nanni – nel caso fossero approvate le istanze dei consiglieri dei municipi, i consiglieri comunali 5 stelle dovrebbe dimettersi per manifesta incapacità e assoluta incompetenza nella conoscenza dei problemi dei territori”.

Lo comunica in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. (Nella foto, Dario Nanni)