XIV Municipio. Cecera: PD torna primo partito a Roma e nel Municipio

Cecera PD XIV Municipio: PD torna primo partito a Roma e nel XIV municipio. Buon lavoro a Smeriglio parlamentare europeo.

“Queste elezioni europee hanno premiato il nuovo PD messo in campo da Zingaretti” – afferma il consigliere PD del XIV Municipio Alessio Cecera, ex assessore ai Lavori Pubblici – “che ha avuto il merito e l’intuizione politica di aprire il partito a nuove esperienze civiche e politiche di sinistra, invertendo la rotta rispetto all’isolazionismo del vecchio corso che aveva ridotto il partito ai minimi termini”.

Siamo il primo partito dell’opposizione, la seconda forza politica del paese e soprattutto a Roma siamo tornati ad essere la prima forza politica in assoluto, così come siamo tornati primo partito nel XIV Municipio”.

Conclude Cecera: “evidentemente ha premiato anche l’opposizione intelligente, pragmatica e costruttiva che abbiamo svolto in questi tre anni. Ovviamente tutto questo non è un traguardo ma un punto di partenza per costruire l’alternativa alla peggiore destra che abbiamo mai avuto in Italia, quella di Salvini.

Noi ci siamo e siamo pronti per costruire l’alternativa a questa amministrazione fallimentare. Un in bocca al lupo a Massimiliano Smeriglio che insieme ad altri compagni e amici abbiamo contribuito a fare eleggere nel parlamento europeo”.