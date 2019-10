XIV Municipio. Cecera (PD): Voto online del Campidoglio boccia progetto biblioteca a Ottavia

Alessio Cecera (PD): “Il voto online si è rivelato una vera e propria beffa ai danni dei cittadini, un’impropria schedatura, uno scandalo a 5 stelle” così commenta a caldo la bocciatura l’ideatore e presentatore del progetto di “Biblioteca e Centro artistico multimediale Ottavia Palmarola”.

L’ex Assessore Alessio Cecera, riguardo al progetto di biblioteca che è stato bocciato dal Campidoglio non usa mezzi termini:

“Il progetto della biblioteca era l’unico progetto forte del territorio perché andava, non solo a ricucire al tessuto urbanistico un edificio dismesso e abbandonato da anni, luogo di degrado, tra l’altro posto tra due scuole, ma perché quel luogo, trasformato in biblioteca, co-working, sala conferenze, centro culturale polivalente, sarebbe stato il vero servizio sociale e culturale che manca in tutto il nostro territorio periferico, esterno ed interno al GRA (Primavalle e Balduina sono abbastanza serviti).

Il progetto di biblioteca è quindi perfetto perché coerente con lo sviluppo del Piano Particolareggiato n. 10 il quale non prevedeva servizi secondari, come biblioteche, centri anziani, scuole, asili, e quindi, se approvatosi andava a colmare questo vulnus, in continuità con l’azione originaria del Comune di Roma che negli anni 80/90 ha commissionato la costruzione di un asilo comunale su quel terreno (terreno che quindi non poteva essere proprietà privata).

L’iter di acquisizione è stato sicuramente avviato dal Comune e quindi l’unico strumento per il perfezionamento dell’iter sarebbe stato proprio l’approvazione di quel progetto di biblioteca”

Ma Alessio Cecera, anche sul processo partecipativo va giù duro e aggiunge:

“Questo processo partecipativo con il voto telematico è stato una bufala e l’avevo già denunciata in una prima Commissione municipale. Con quali criteri si selezionano i progetti? Siti di proprietà comunale? Se questo è il criterio, dissi nella Commissione, sappiate fin da ora l’esito finale non premierà i progetti per riqualificare le periferie perché nelle periferie di pubblico non c’è niente. Solo l’edificazione di lotti liberi porta aree pubbliche.

