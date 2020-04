Buona Pasqua da Silvio Pellico, Piero Maroncelli e Papillon –

Dal buio della cella nella quale sono da troppo tempo ristretto, sento il dovere di inviare a tutti i miei compagni di sventura fervidi auguri di Buona Pasqua e Pasquetta, da trascorrere in serenità sognando salutari passeggiate all’aria aperta.

Si associano al mio sincero augurio i miei sventurati coinquilini, tra i quali nomino, per non angustiarvi troppo con lunghi elenchi, soltanto i due più noti: Silvio Pellico, che passa il tempo a riempire di parole sanguinolente (per inchiostro usa il sangue) il suo diario su un quaderno riuscito a procurarsi con la complicità di un secondino reso umano da una consistente mancia; un po’ di luce per vedere che cosa scrive gliela regala Piero Maroncelli, che impugna coraggiosamente l’ultimo brandello della sua torcia, mentre saluta a bassa voce e con forte invidia la sua gamba che, con umana pietà, il carceriere Schiller gli ha segato facendola evadere da questo inferno.

Tutti i miei compagni contano su di me e sulla mia fama per trovare una via d’uscita da questo incubo. Non so ancora come, ma sicuramente troverò un modo, spero incruento, per tornare a vedere la luce del sole!

Mi impegno con tutte le mie forze a non deludere le speranze di tutti noi e voi ingiustamente carcerati per impedirci di combattere a viso aperto contro il nemico che dalla Cina ha invaso il nostro paese e ottenebrato le menti dei responsabili della nostra vita civile.

Ancora Buona Pasqua a tutti dal vostro devotissimo Papillon!

(testo raccolto da Arrigo d’Armiento)