Governo pronto a fare dell’Italia un campo profughi –

Il governo, secondo quanto s’è lasciata sfuggire la ministra dell’interno Lamorgese parlando in parlamento, pare che abbia in programma una maxi sanatoria per regolarizzare i circa settecentomila clandestini presenti in Italia. E questo accompagnato dall’apertura dei porti a chiunque voglia approfittarne.

Lo hanno capito tutti, meno chi non lo vuol capire. La grande finanza internazionale ha deciso, convincendo in un modo o in un altro i nostri soci europei e i loro amichetti nostrani, di trasformare l’Italia in un campo profughi ottenendo lavoro a costi bassi, con gli immigrati che si contentano di compensi miseri, anche in nero, costringendo i lavoratori italiani a adeguarsi per non rimanere disoccupati.

Convincere politici e vip politicamente corretti a sostenere la trasformazione dell’Italia in un campo profughi, non è troppo difficile. Basta fare il lavaggio del cervello a personaggi con grande seguito mediatico, magari premiandoli con qualche benefit, e i loro seguaci li seguiranno, per sentirsi buoni, per non essere considerati out, per essere in sintonia coi tempi.

Arrigo d’Armiento