Oroscopo del giorno oggi Lunedì 14 gennaio 2019

Oroscopo del giorno Ariete

La mezzaluna nel tuo segno oggi ti spinge a prendere decisioni rapide e concrete, senza pensare troppo e quell’impulsività ti tornerà utile oggi perché avrai pieno successo in quello che fai, specialmente nell’area personale. Di notte chiacchierai con un amico e ti consolerà molto.

Oroscopo del giorno Toro

Scopri un problema di lavoro. Qualcuno ti darà una mano e la verità è che le cose si risolveranno prima di quanto pensi.

Oroscopo del giorno Gemelli

Ora che l’anno è appena iniziato, non sarebbe male impostare le priorità per avanzare in un obiettivo specifico. È vero che ti costerà uno sforzo, ma ne varrà la pena. Hai tutta la forza interiore per metterlo al lavoro.

Oroscopo del giorno Cancro

Non temere se devi parlare con un capo o un superiore oggi perché saprai come esprimerti chiaramente e presenterai le tue idee con ordine. Ciò lascerà un’ottima immagine di te stesso, il che è molto conveniente per te ora che ci sono alcune opportunità che ti interessano.

Oroscopo del giorno Leone

Ci sono molte opinioni diverse intorno a te su un argomento familiare in cui devi prendere una decisione. È bello ascoltare gli altri, perché un punto di vista diverso ti sarà molto utile. In ogni caso, sarà una decisione consensuale.

Oroscopo del giorno Vergine

Devi chiarire qualcosa con il tuo partner e se non lo fai presto, le cose andranno peggio. Devi combattere per quello che pensi se vuoi salvare la relazione.

Oroscopo del giorno Bilancia

Se ti aspetti un risultato o una risposta su un problema economico, è meglio farlo nel modo più tranquillo possibile, perché puoi ancora ritardare un po’. Rallenteranno i tuoi piani, ma anche se non ci credi, sarà meglio andare a lungo termine. Ci sono altri pezzi in ballo.

Oroscopo del giorno Scorpione

Oggi ascolterai o leggerai un commento non positivo, probabilmente sui social network, che ti farà star male. Non fidarti troppo dei tuoi pensieri, segui la tua strada e non prendere in considerazione opinioni che non conoscono la realtà.

Oroscopo del giorno Sagittario

Ottimo momento per provare un cambiamento nel lavoro, perché ci sono alcuni movimenti intorno a te che ti favoriscono. Fallo informalmente, promuovendo le abilità sociali che hai. La simpatia sarà un punto importante a tuo favore.

Oroscopo del giorno Capricorno

Non contare su una certa somma di denaro che aspettavi. Le circostanze non sono favorevoli e tutto sarà ritardato. Questo però non significa che perdi l’illusione per quel progetto. Basta aspettare con calma e arriverà una opportunità migliore.

Oroscopo del giorno Acquario

Tutto quello che fai oggi sarà positivo per aprirti la strada su un argomento diverso da quello su cui hai lavorato fino a poco tempo fa. Va bene perché si provano nuovi campi d’azione. Ma anche tu dovrai rischiare e devi essere disposto a farlo.

Oroscopo del giorno Pesci

Sarai molto contento del risultato di un test o di un esame in cui ti vi siete sforzati molto. Festeggerete con qualcuno che vi ha aiutato molto a raggiungerlo. Ti piacerà tutto e non metterete ostacoli alla felicità.