Oroscopo del giorno: oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News.

Oroscopo del giorno Domenica 14 Luglio 2019

Oroscopo del giorno: Ariete

Oggi sarà una giornata molto bella in cui tutto andrà bene. Sarai pieno di gioia. Forse ci sarà qualche battuta d’arresto nei prossimi giorni, ma ora sei sulla buona strada.

Oroscopo del giorno: Toro

Ci sarà tempo per te di fare una lunga passeggiata attraverso la campagna o attraverso un ambiente naturale, che potrebbe essere anche la spiaggia, e in quel momento di riflessione ti verrà in mente una bellissima idea che dovrai mettere in pratica. Dovrai raccogliere forza di volontà e coraggio per realizzarlo. Fallo!

Oroscopo del giorno: Gemelli

Stai per intraprendere una nuova professione. E’ perfetta per il tuo carattere, non avere fretta ma fai passo dopo passo in questo momento e vedrai che andrà tutto bene.

Oroscopo del giorno: Cancro

Sarà una giornata all’insegna dell’umorismo e delle belle risate. Sarai circondato da amici o dalla tua famiglia e ti sentirai soddisfatto della tua vita. Potresti conoscere una persona che avrà una visione che andrà a completare la tua. Sorriderai felicemente.

Oroscopo del giorno: Leone

Non essere prepotente e non cercare di imporre la tua volontà o il tuo punto di vista agli altri come se gli altri non potessero pensare da soli. Devi rispettare gli altri e non immischiarti nelle loro decisioni e scelte, anche quando non le capisci.

Oroscopo del giorno: Vergine

Un’indigestione potrebbe farti passare una brutta giornata se non prendi precauzioni sui problemi alimentari. Non mangiare pesce o grassi saturi. Per il resto, dovrai affrontare una conversazione in sospeso con un parente: lo farai in modo fenomenale.

Oroscopo del giorno: Bilancia

Vivrai momenti molto speciali oggi con una persona che ami moltissimo e, nel pomeriggio, dopo una conversazione su un argomento legato alla tua relazione, avrai idee molto più chiare di quelle che hai finora. Questo ti riempirà di soddisfazione.

Oroscopo del giorno: Scorpione

Senti che hai bisogno di uscire dalla monotonia ma poi non finisci di fare attività diverse da quelle che normalmente fai. Fallo oggi: rompi gli schemi, improvvisa un piano divertente e originale, chiama gli amici che non chiami mai e divertiti.

Oroscopo del giorno: Sagittario

L’esercizio fisico ti farà sentire molto motivato e molto in forma, ma ricorda lo sport non si fa solo nel fine settimana. Integrare nella tua vita quello che ti piace di più e noterai ottimi risultati a livello fisico e mentale in un breve periodo di tempo.

Oroscopo del giorno: Capricorno

Oggi puoi farti un bel regalo per un capriccio che desideri da un po’ di tempo. Non devi sentirti in colpa per aver speso ciò che vuoi. Te lo meriti e troverai nuovi modi per risparmiare nei prossimi mesi.

Oroscopo del giorno: Acquario

Oggi incontrerai una persona che ti farà vibrare dall’emozioni e avrai la conferma che tutto è possibile. Ti aprirai di nuovo ad amare e quella sarà la cosa più importante.

Oroscopo del giorno: Pesci

La luna piena influenza molto oggi il tuo atteggiamento quando vai a un pranzo in famiglia che non ti piace molto: c’è qualcuno che ti ha chiesto e, inoltre, al momento del caffè ti parlerà di un problema importante per cui ti si addice essere presente. Ciò che decidi influenzerà tutti i membri della tua famiglia. Calma.