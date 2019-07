Oroscopo del giorno: oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News.

Oroscopo del giorno Lunedì 15 Luglio 2019

Oroscopo del giorno: Ariete

Se la tua vacanza inizia adesso, puoi stare tranquillo: trascorrerai giornate davvero straordinarie. Devi camminare dove vuoi, non dove vogliono gli altri. Tienilo presente in modo da non perdere altro tempo.

Oroscopo del giorno: Toro

Un incontro non casuale con un vecchio amico o conoscente della scuola ti farà scoprire qualcosa relativa a una situazione passata che era rimasta nascosta. Quella storia cambierà tutto e ti farà vivere in modo diverso da ora in poi. Sii forte.

Oroscopo del giorno: Gemelli

A una cena, una festa, un atto o un evento a cui parteciperai dopo il lavoro incontrerai una persona speciale che ti farà scoprire qualcosa di molto bello dentro di te. Sii solidale con lei: non hai nulla da perdere, tanto meno di cui vergognarti.

Oroscopo del giorno: Cancro

Sai perfettamente che una certa persona che era la tua compagna in passato non è male, per quanto tu sia in qualche modo confuso a causa di una confessione da parte sua. Fiducia: quello che succede sarà la cosa migliore che possa capitare a te. Apriti alla possibilità che tu possa avere una bella amicizia.

Oroscopo del giorno: Leone

Inizierai la giornata con tanta energia e sarai in grado di fare tutto il lavoro, dei familiari o un amico ti chiederà aiuto all’ultimo momento. Naturalmente, non devi trascurare una buona dieta, né rinunciare al tuo esercizio quotidiano. Questa è la cosa fondamentale da seguire bene.

Oroscopo del giorno: Vergine

Non cercare di essere così perfetto in tutto ciò che fai, e vedrai che il tuo livello di stress aumenterà sempre di più. È necessario fare le cose al meglio e non lasciarsi prendere dalla pigrizia, ma il controllo è anche perdere ciò che ti fa soffrire.

Oroscopo del giorno: Bilancia

Riceverai una chiamata, una e-mail o un messaggio privato proprio quando stai per finire un lavoro e ti farà felice per tutto il giorno. Sarà un messaggio bello e pieno di speranze da una persona che, a parte questo, hai dimenticato.

Oroscopo del giorno: Scorpione

Devi impiegare più tempo, da oggi, per stare con la famiglia e gli amici: hanno bisogno di te. Sai perfettamente che stare con loro è ciò che ti rende più felice. È tempo di mettere dei limiti al lavoro in modo da poter godere appieno di tutto ciò che hai ora.

Oroscopo del giorno: Sagittario

Il tuo senso dell’umorismo sarà scarso oggi e non ti andrà di scherzare con i tuoi collaboratori. Non sei da biasimare per i tuoi alti e bassi di umore. Chiedi scusa se lo ritieni necessario a qualcuno. E prova a rilassarti alla fine della giornata facendo qualcosa che ti piace.

Oroscopo del giorno: Capricorno

Un buon massaggio rilassante o una SPA potrebbero essere molto utili per rilassarsi, liberare lo stress e recuperare la forza interiore. La tua salute è importante: non trascurarla perché ora hai molte attività quotidiane. Nessuno ti cercherà se non lo fai.

Oroscopo del giorno: Acquario

Gli aspetti lavorativi che non risolvi oggi ti influenzeranno e avranno a che fare con il personale. Tutto è correlato, sebbene tu non pensi. Non cercare di eludere le responsabilità. È meglio farsi carico dei problemi in sospeso.

Oroscopo del giorno: Pesci

Molte persone credono di sapere cosa è meglio per te, ma in realtà non ne hanno idea. Non vuoi essere influenzato da quelli che pensano di sapere tutto, nemmeno dal tuo partner. Devi fidarti di te stesso, in modo che tu possa esprimere, nel modo più chiaro possibile, chi sei diventato.