Oroscopo del giorno oggi Domenica 2 Dicembre 2018

Oroscopo del giorno Ariete

Scoprirai e comprenderai ad un livello profondo, improvvisamente, che la vera felicità è nelle cose più semplici. Ti sentirai pieno e non avrai bisogno di più di quello che hai. Non vorrai scendere a compromessi e semplicemente vorresti goderti il ​​tuo. Fallo

Oroscopo del giorno Toro

Discuterai con il tuo partner quando non capirà certe cose che sono importanti per te. Ma è preferibile che gli spieghi che hai bisogno del tuo spazio con parole gentili e non mostrarti incomprensibile ed egoista. Ti sta dando molto: è ora che tu faccia lo stesso.

Oroscopo del giorno Gemelli

Incontrerai qualcuno che ti piacerà fin dal primo momento e inizierai a flirtare reciprocamente. Se sei single, puoi permetterti un idillio che potrebbe non essere molto lungo, ma intenso. La vita è godersela. Non mangiare troppo la testa.

Oroscopo del giorno Cancro

Voi siete sicuramente pronti a vivere una giornata ma soprattutto le prossime giornate potranno essere piene di successi. Purtroppo però anche questa giornata siete chiusi in voi stessi a pensare come risolvere una questione lavorativa, su come passare un esame a scuola o su come risolvere un problema sentimentale. Se avete chiuso una storia d’amore in passato non fate ritornare quella persona di nuovo nella vostra vita. Intanto l’isolamento in cui siete può essere sfruttato per migliorare alcuni dettagli dei progetti vincenti che state per portare alla luce nella vostra esistenza. Evitate inutili polemiche verso il fine giornata.

Oroscopo del giorno Leone

Il cielo certamente aiuta a vivere una storia d’amore in modo passionale e libera ed anche se non avete una persona al vostro fianco, potete sfruttare questa giornata per fare nuovi incontri, nuove amicizie che possono tornare utili anche nell’ambito lavorativo. Dovete essere coscienti di una situazione che al momento sembra essere bloccata ed il vostro nervosismo non aiuta, anzi peggiora la situazione. Vorreste fare tante cose ma purtroppo la prima cosa da fare è aspettare che il cielo sia più favorevole a voi. Inizio di giornata ottimo e che dona molta energia.

Oroscopo del giorno Vergine

Ancora una giornata da vivere in uno stato molto ansioso. Purtroppo non riuscite ancora a capire che la vostra vita sta per cambiare. Molti di voi stanno per fare scelte importanti ma non se ne rendono conto e questa situazione di stasi porta indecisione ma soprattutto molti pensieri negativi che possono rovinare anche un rapporto d’amore che è basato su una solida unione spirituale. Il cielo chiede, in questa fase della vostra vita, di stabilire un contatto con il vostro lato più nascosto e che sa come siete fatti. In questo modo la vostra ansia andrà via e capirete che tutto quello che dovete fare è attendere facendo le cose in maniera molto rilassata. La fortuna arriva.

Oroscopo del giorno Bilancia

Grazie alla luce attraverso cui verranno fuori, oggi, più del solito riuscirete ad accorgervi delle vostre emozioni. Ciò comunque non vi sconvolgerà, ma anzi vi farà percepire un legame talmente profondo col vostro spirito, da farvi sprofondare nella quiete più totale dei pensieri. Favorevoli sono i rapporti con chi vi circonda, potreste fare conoscenze e collaborare bene con gli altri. Abbiate cura delle vostre forze e del vostro corpo, se non volete che vi si presentino disturbi di salute.

Oroscopo del giorno Scorpione

Adesso la collaborazione con gli altri si dimostra molto vantaggiosa per voi. Semmai, si verificano solo contrasti insignificanti che non riescono comunque a frenare il processo dinamico di gruppo. Ne consegue che chi prende parte a questi processi ne esce molto più soddisfatto, sia sul lavoro che nel tempo libero. Createvi, in questo periodo, una base di fiducia che sopravviva anche ai tempi più difficili.

Oroscopo del giorno Sagittario

Tentate per una volta di abbandonare la vostra collaudata strategia per la risoluzione dei problemi e sperimentate nuove vie. Talvolta le vie sconosciute portano più velocemente ad una soluzione che le vie percorse infinite volte. Strada facendo incontrerete volti nuovi che vi accompagneranno nel vostro cammino e che sapranno aiutarvi a superare gli ostacoli che compariranno.

Oroscopo del giorno Capricorno

La Luna oggi vi rema contro. Fate attenzione agli sbalzi d’umore che potrebbero causarvi incomprensioni con le persone che vi vogliono bene. Non siate permalosi, mantenete il buonumore che ci vuole per avere una vita sociale brillante! In coppia il senso della baruffa è ritrovarsi poi a fare pace, dissotterrare l’ascia di guerra. Ritagliatevi del tempo da dedicare allo sport.

Oroscopo del giorno Acquario

Coccolati sia dal Sole che dalla Luna in Bilancia! I vostri propositi si accendono di una luce nuova: la giornata non ha solo i colori allegri dell’autunno, ma anche il loro calore, che corrobora sentimenti e iniziative. La disposizione d’animo di questo momento, è adatta per iniziare qualcosa di nuovo che fino ad ora avete rimandato. Nuovi progetti. Nuovi amici.

Oroscopo del giorno Pesci

Le curiosità vanno soddisfatte, soprattutto se si tratta di sete di sapere intellettuale e di voglia di approfondimenti culturali. La domenica propone diverse occasioni per migliorare le proprie conoscenze! La vita di coppia sarà caratterizzata dagli influssi positivi. Se dentro di voi c’è la risposta, fatela venire fuori e cercate di utilizzare al meglio le vostre energie.