Oroscopo del giorno oggi Mercoledì 24 Aprile 2017

Oroscopo del giorno Ariete

Darai involontariamente un dispiacere ad una persona che ami. Cerca di risolverlo appena ti rendi conto, riduci il tuo orgoglio e chiedi perdono il prima possibile. Devi avere una maggiore intelligenza emotiva: sii più attento a ciò che dici.

Oroscopo del giorno Toro

Stai spendendo troppo e i tuoi risparmi stanno andando giù. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, ma tienilo a mente in modo da poter gestire il tuo denaro in modo efficace. Sai che alcuni degli acquisti che stai facendo sono totalmente inutili.

Oroscopo del giorno Gemelli

Sei stato un po’ disturbato in questi giorni, ma oggi avrai una salute eccellente e ti sentirai pieno di vitalità ed energia. Sei nel momento migliore della tua vita per ottenere tutto ciò che hai sempre sognato. Non scoraggiarti se alcune cose non ti arrivano.

Oroscopo del giorno Cancro

Oggi non avete il benché minimo timore di affrontare i contrasti. Nel caso doveste condurre trattative d’affari, state molto attenti a non parlare a vanvera e in modo sconsiderato. I single che non sono soddisfatti della propria situazione farebbero meglio a ritrattare un po’. La loro sensazione di essersi fossilizzati da tempo in uno stato di monotonia è il risultato di un momentaneo squilibrio emotivo. Cercate di svagarvi e riflettete sui vostri problemi in un momento più favorevole.

Oroscopo del giorno Leone

Al momento vi sembra che i problemi si accumulino. Evitate di cadere in uno stato di rigidezza eccessivo. Solo eliminando un problema dopo l’altro, tornerete ad essere felici. È importante però, che vi attiviate subito se non volete che vi giungano ulteriori complicazioni. E per di più, non dovete temere di accettare l’aiuto altrui quando vi viene offerto.

Oroscopo del giorno Vergine

La giornata odierna vi regala solo cose piacevoli. Gli altri vi danno ascolto e voi potete stare ancora una volta al loro fianco, aiutandoli. Così il dare e il ricevere si bilanciano e ognuno si avvicina sempre più al proprio obiettivo. Questa fase, purtroppo però, non durerà in eterno. Perciò pensate anche a voi stessi, rilassatevi un bel po’ e armatevi in questo modo per affrontare i tempi più duri.

Oroscopo del giorno Bilancia

Problematica giornata anche per voi con la possibilità di essere particolarmente sfortunati nel lavoro a causa di Mercurio in opposizione che non permette di far giungere le notizie che state aspettando e che anzi potrebbe portare una brutta notizia. Le collaborazioni che avete iniziato non donano i frutti che voi volete e forse voi stessi siete tentati di gettare via tutto quello che non va più bene nella vostra vita. Bisogna restare molto calmi perchè le energie sono buone ma la mente non è lucida e potrebbe portare a rovinare alcuni rapporti lavorativi e sentimentali che invece possono essere ancora importanti per la vostra evoluzione. Comunque oggi con la Luna in quadratura e con l’opposizione di Mercurio e Venere, potete sentire molta stanchezza, vivere ore di monotonia e sfiducia e non riuscire a concludere tutti gli appuntamenti. Ritardi e parecchio stress da sostenere che non deve accumularsi eccessivamente.

Oroscopo del giorno Scorpione

durante questa giornata quasi tutti gli appuntamenti scorrono via abbastanza serenamente e facilmente e senza particolari problemi e difficoltà. Ovviamente questo cielo non è così importante e anzi, avere soltanto la Luna in ottima posizione non favorisce tante situazioni. Bisogna considerare l’opposizione della Luna che non offre particolari occasioni e vantaggi e anzi potrebbe creare varie situazioni di disagio. Quando il Sole è opposto voi avete poco ottimismo e poca fiducia nelle vostre qualità ma questo periodo e questa giornata devono essere sfruttati per progredire a livello lavorativo ed economico perchè comunque Giove è nel vostro secondo settore astrologico. Dunque una Luna che può regalare piccole emozioni da vivere in amore con una buona complicità nelle relazioni sentimentali che vanno avanti da molto tempo e il resto del cielo che non offre vantaggi ma che chiede di procedere senza fermarsi.

Oroscopo del giorno Sagittario

Ottima giornata per voi e con la Luna nel secondo settore astrologico proprio in queste ore potreste ricevere una buona notizia che riguarda il denaro e quindi soldi potrebbero giungere nelle vostre tasche oppure potrete assolutamente gestire un lavoro nel migliore modo e preparare il terreno per ottimi guadagni in futuro. Se state pensando di iniziare qualcosa di nuovo nel lavoro allora il cielo conferma che le nuove iniziative professionali sono molto positive e fortunate. Oggi potrete anche ottenere piccoli vantaggi da un amico o da una persona che crede in voi e nelle vostre qualità. Non restate chiusi in casa ma viaggiate, uscite, frequentate nuove persone e nuovi luoghi perchè Giove crea interessanti legami, amicizie e con Mercurio e Venere in trigono anche un nuovo amore potrebbe nascere in queste ore. Il fascino è in netto aumento anche se il nervosismo con Marte in opposizione potrebbe rovinare alcune relazioni interpersonali.

Oroscopo del giorno Capricorno

Quattro pianeti nel segno portano in primo piano la socialità e il desiderio di divertirvi. Questo giorno vi vede in pieno fervore di attività, presi da mille idee che sentite di dover realizzare tutte e subito. Alcuni problemi troveranno la giusta soluzione. In campo amoroso vorreste di più, ma forse con il partner non vi capirete o forse dovrete impegnarvi molto nel quotidiano.

Oroscopo del giorno Acquario

La Luna suggerisce di limitare il desiderio di primeggiare e di non lasciarvi trascinare da idee di grandezza che hanno poche possibilità di realizzazione in questo mercoledì. Sarebbe anche il caso di rallentare i ritmi lavorativi e concedervi più tempo per voi stessi e per il relax. In ambito privato, defilatevi da una situazione che non vi piace e che non vi porterà a nulla.

Oroscopo del giorno Pesci

Sicuri di voi stessi, come sempre del resto, affronterete questo giorno come se nulla fosse. E in effetti sarà proprio così, dal momento che il cielo vi vuole bene e vi regala ogni sorta di posizioni planetarie favorevoli. Porterete a termine, e con successo, i progetti che più vi premono. Sarete circondati da amici sinceri e fidati pronti ad aiutarvi e a consigliarvi per il meglio.