Oroscopo del giorno oggi Domenica 25 Novembre 2018

Oroscopo del giorno Ariete

Oggi passerai dalle questioni domestiche e ai problemi quotidiani e scoprirai che la semplicità è la vera felicità. Non devi aspettare che succedano grandi cose per goderti veramente la vita. Fuggi dai compromessi in cui ti trovi.

Oroscopo del giorno Toro

Discuterai con il tuo partner su qualcosa che per lei non ha molta importanza, ma per te. Mostrati sicuro/a e non arrenderti questa volta. Devi difendere le tue idee che consideri giuste. Se continui a dare senza ricevere, la cosa può peggiorare.

Oroscopo del giorno Gemelli

Se stai scherzando con qualcuno che hai incontrato qualche settimana fa, fai attenzione. La cosa migliore è che ti piace questa situazione ma non devi avere troppe aspettative. Se hai un partner, stai per iniziare un nuovo periodo e sarà qualcosa di molto diverso.

Oroscopo del giorno Cancro

Il buon periodo quasi arrivato e bisogna passare indenni soltanto questa e la prossima giornata. Cosa significa tutto questo ? Significa che finalmente vi sentite più leggeri e con una grande voglia di agire e di fare tante cose nonostante le diverse polemiche del passato. Ma in questi giorni occorre pensare anche all’amore che non deve creare un clima di polemiche. Ora che il clima a livello lavorativo è migliorato allora cercate di ascoltare anche le esigenze del vostro partner.

Oroscopo del giorno Leone

Per voi succede che queste ore sono da vivere alla grande. State recuperando e molti di voi forse hanno goduto di qualche giorno di relax. Questo fine giornata è ottimo per recuperare del tempo in amore ma la vostra priorità è essere ascoltati nel lavoro dove siete giunti ad un limite davvero insopportabile. Avete una buonissima energia che può farvi superare diversi ostacoli. Con questa ottima energia fisica e morale potete fare davvero tante cose nel fine giornata ma cercate di godervi la famiglia e l’amore.

Oroscopo del giorno Vergine

Al momento, nulla ha intenzione di andare per il verso giusto. Modificando il vostro modo di fare le cose, riuscirete a raggiungere prima l’obiettivo. Anche l’opinione altrui potrebbe aiutarvi. Nella sfera privata, dovrete confrontarvi con tutti i problemi del partner. In questa occasione, avrete chiaro il vostro punto di vista. Il vostro benessere fisico potrebbe essere migliore. Riflettete un po’ meglio sul vostro modo di vivere, ma non esagerate nel giudicarvi in maniera troppo severa.

Oroscopo del giorno Bilancia

Anche se non riuscite a spiegarvelo, oggi soffrite a causa di una tensione interiore e siete irrequieti. Fate tuttavia attenzione a non coinvolgere inutilmente in questo stato d’animo chi vi circonda, perché ciò potrebbe causare veri e propri conflitti e situazioni stressanti. Prendetevi piuttosto un po’ di tempo e riflettette sui vostri impegni, invece di portare alla disperazione chi vi circonda con errori e decisioni affrettate.

Oroscopo del giorno Scorpione

Oggi riuscite ad attrarre in maniera particolare chi vi circonda. Sul lavoro, quindi, fareste bene ad aspirare a progetti di gruppo. In questo modo, le vostre qualità si fanno valere e la vostra indole simpatica contribuisce a creare un ottimo clima di lavoro. Sfruttate questo impulso e state con gli altri. Potete così stringere facilmente nuove conoscenze. Il carisma che emanate al momento potrebbe rendere ancora più profondo il rapporto col partner.

Oroscopo del giorno Sagittario

Si preannunciano alcuni cambiamenti nella vostra vita. Non cercate di evitarli o schivarli, ma apriteli al mondo con animo aperto. Conoscerete persone nuove con le quali potrete trascorrere momenti belli e preziosi. Anche nell’ambito professionale siete confrontati con nuove sfide. Non siate titubanti, oggi infatti avrete la dea bendata al vostro fianco. Considerate questa nuova situazione come un’occasione di crescita personale.

Oroscopo del giorno Capricorno

Sarete suscettibili perché la vostra disposizione d’animo non è serena e ciò non vi aiuta a sanare eventuali incomprensioni con la persona amata: la ritenete più critica ed esigente del solito! Neppure gli amici sono al vostro fianco e questo alimenta tensioni e insoddisfazioni. Un piccolo attacco di colite può castigare chi ha esagerato troppo a tavola con cibi piccanti o elaborati.

Oroscopo del giorno Acquario

Niente male il vostro cielo! Vi rende pratici, euforici, affascinanti e in forma smagliante. Attenti però a non buttarvi allo sbaraglio in imprese troppo rischiose: l’audacia non va confusa con l’imprudenza! Se volete rimettere in carreggiata una storia d’amore che non marcia nel modo desiderato, mostratevi disponibili al dialogo e sinceri al massimo grado col partner.

Oroscopo del giorno Pesci

Siete sotto il mantello protettivo della Luna, in Cancro. Siete sereni, allegri e pronti a tutto, come piace a voi. Ma non manca anche la giusta dose di buonumore, l’ideale per organizzare programmi un po’ ?speciali? con il partner e gli amici del cuore. Per quanto riguarda l’amore, Luna, Venere e Marte si fanno in quattro per soddisfare ogni vostra aspettativa e? ci riescono!