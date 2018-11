Oroscopo del giorno oggi Lunedì 26 Novembre 2018. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News.

Oroscopo del giorno Ariete

Oggi sarà una giornata da avere mille occhi. Al lavoro non assumere nuovi lavori, non fare più di quanto puoi e concentrati esclusivamente sulle attività in sospeso o non sarai in grado di recuperare. Uno dei tuoi superiori sarà molto vigile su di te. Tienilo a mente.

Oroscopo del giorno Toro

Le notizie in campo professionale non saranno del tutto vere: può darsi che un progetto in cui hai messo un molto entusiasmo sia paralizzato o non venga fuori come ti aspettavi. Affronta la situazione con ottimismo e troverai presto nuove opportunità.

Oroscopo del giorno Gemelli

Se fai un colloquio di lavoro, sii te stesso e non commettere l’errore di camuffarti con un personaggio. Non devi lasciare che le tue paure e insicurezze siano con te ancora una volta. Un buon contatto cercherà di aiutarti: non commettere l’errore di snobbarlo.

Oroscopo del giorno Cancro

Per voi succede che queste ore sono da vivere alla grande. State recuperando e molti di voi forse hanno goduto di qualche giorno di relax. Questo fine giornata è ottimo per recuperare del tempo in amore ma la vostra priorità è essere ascoltati nel lavoro dove siete giunti ad un limite davvero insopportabile. Avete una buonissima energia che può farvi superare diversi ostacoli. Con questa ottima energia fisica e morale potete fare davvero tante cose nel fine giornata ma cercate di godervi la famiglia e l’amore.

Oroscopo del giorno Leone

la parte centrale della giornata è davvero ottima per fare cose interessanti e per ottenere successi nel lavoro con ottima voglia di fare. Avete già forse riscosso delle somme di denaro, avete ottenuto più garanzie nel lavoro e questo è molto positivo considerando che i prossimi giorni saranno molto difficili per voi. Potete vivere un bellissimo periodo in amore se siete in coppia altrimenti potete fare ottimi incontri grazie ad un desiderio di rinnovamento che c’è dentro di voi. Chi lavora in ambito commerciale è fortunato oggi.

Oroscopo di oggi Vergine

Inizia bene la giornata con una buona dose di energia fisica e morale che vi porta tanta energia e voglia di fare che comunque a voi non è mai mancata ma che ultimamente vi ha portato a soffrire a causa di sconfitte subite. I cambiamenti che attuate in questa fase della vostra vita sono positivi e non dovete assolutamente preoccuparvi delle difficoltà che alcuni pianeti vi portano che stanno per terminare. Ottime giornate per vivere un amore davvero molto appagante ma evitate le polemiche verso le prime ore del pomeriggio.

Oroscopo di oggi Bilancia

Le costellazioni odierne vi permettono di lavorare in squadra in modo particolarmente efficace. Potete tranquillamente mettervi un po’ in luce, quando si tratta del superamento collettivo degli incarichi. Non pensate, però, che i vostri vantaggi siano in primo piano, quanto piuttosto il successo del gruppo. Con ciò, procurerete una buona atmosfera anche nel vostro ambito familiare. Un atteggiamento egoistico può danneggiare, a lunga scadenza, il rapporto con i vostri parenti.

Oroscopo di oggi Scorpione

Oggi potete dimostrare ciò che c’è in voi. Tramite il vostro modo di presentarvi carismatico, siete preparati al meglio soprattutto per il lavoro di squadra. Cosa aspettate ancora? In fondo, non sapete quanto a lungo si fermeranno i pianeti in tali favorevoli costellazioni. Riguardo alla salute, vi sentite completamente soddisfatti ed in buono stato. L’armonia del corpo e dello spirito influenzerà positivamente anche i vostri consimili. Di conseguenza, le imprese in comune con i buoni amici sono esattamente la cosa giusta per voi.

Oroscopo di oggi Sagittario

Riflettete sulle vostre esperienze degli scorsi periodi e traetene le dovute conclusioni al fine di dirigere la vostra vita in una direzione improntata alla positività. È giunto il momento di concretizzare i vostri piani sia nell’ambito professionale che in quello privato. La gente che vi circonda reagirà in maniera comprensiva e vi darà addirittura un sostegno. Siate quindi aperti e non fatene un mistero.

Oroscopo di oggi Capricorno

Le cose, purtroppo, non girano sempre come si vorrebbe! Se vi sentite incerti nell’affrontare una questione di natura professionale o finanziaria, fate leva sulla logica e sul buon senso. Cercate di non drammatizzare eventuali incomprensioni col partner, soprattutto se vivete un rapporto di coppia stabile e sereno. Se avvertite stanchezza, cancellate qualche impegno.

Oroscopo di oggi Acquario

Focus sul lavoro, con la Luna nella vostra sesta Casa, la stakanovista dell’oroscopo. Vero, gli impegni professionali vi tengono a lungo fuori casa, facendovi propendere per un viaggio di affari o una breve trasferta ? il problema ora sarà comunicarlo al partner geloso e alla famiglia possessiva. La pancia deborda nei punti sbagliati? Datevi una regolata a tavola!

Oroscopo di oggi Pesci

Lavoro in primo piano: sereno per chi svolge un’attività stanziale, complicato ma pieno di soddisfazione per chi viaggia mettendosi in gioco in situazioni inconsuete. Buoni voti a scuola, acquisendo fiducia in voi stessi superate le vostre difficoltà orientandovi nelle varie materie con più sicurezza. Tutto ok sul fronte amoroso, con Marte nel segno che tiene alta la bandiera dell’Eros.