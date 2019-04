Oroscopo del giorno oggi Venerdì 27 Aprile 2017

Oroscopo del giorno: oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo del giorno Venerdì 27 Aprile 2017

Oroscopo del giorno Ariete

Tutto andrà bene oggi al lavoro, ma sentirai un certo disagio fisico motivato dalla tua mancanza di cura personale. È tempo per te di prendere sul serio la possibilità di fare sport: andare a correre più volte alla settimana o iniziare in qualsiasi altra pratica di esercizio fisico sarà ottimale.

Oroscopo del giorno Toro

I pezzi del puzzle della tua vita finiranno per adattarsi magicamente e armoniosamente, ma devi avere pazienza. Sei il padrone del tuo destino: niente e nessuno ti toglie il tuo potere personale. Devi continuare a credere in te stesso e combattere per i tuoi sogni. Il meglio della vita ti sta aspettando.

Oroscopo del giorno Gemelli

Oggi sarai invaso da una densa sensazione di solitudine che riuscirai a scappare solo se chiami il tuo migliore amico. Ti dirà solo quello che hai bisogno di sentire. Sei più prezioso di quanto a volte pensi. Molte persone ti amano, ma non stai valutando te stesso. È importante che tu lo faccia.

Oroscopo del giorno Cancro

Se la vostra intenzione è quella di ottenere qualcosa dalla vita, allora è questo il momento di legarvi ad altri. Questi possono essere i vostri amici, la vostra famiglia come pure colleghi di lavoro. Qualora però lasciaste scorrere questa occasione in maniera improduttiva, potreste ritrovarvi in una situazione futura, con delle condizioni cosmiche meno favorevoli, oberati di lavoro non evaso.

Oroscopo del giorno Leone

Conoscete perfettamente i vostri sentimenti ma non potete rassegnarvi alla vostra irrazionalità. Il vostro intelletto sa benissimo cosa sarebbe giusto fare, ma i vostri sentimenti vi impediscono di agire in modo razionale. Accettate i vostri sentimenti, perché non potete cambiarli. Cercate la tranquillità nella solitudine e decidete se avete intenzione di seguire i vostri sentimenti o la vostra ragione.

Oroscopo del giorno Vergine

Vivete una condizione di panta rei. Ogni cosa sembra funzionare da sé e ogni impegno vi riesce senza sforzo alcuno. Sfruttate questa leggerezza dell’essere per fare tutto ciò che avete sempre voluto fare. Ma badate a non metter mano ai tanti progetti che vi frullano per la testa, dovesse succedere che all’improvviso nulla filasse più così liscio!

Oroscopo del giorno Bilancia

Il tuo partner avrà bisogno, soprattutto oggi, della tua attenzione e affetto. Sorprendila in qualche modo e mostrale tutto ciò che ami. È vero che non sei al tuo meglio, ma è anche vero che sei ancora molto innamorato.

Oroscopo del giorno Scorpione

Oggi non sarai in grado di evitare di sentirti in colpa per qualcosa che hai fatto in passato, ma non dovresti continuare a pensare a quello che è già successo. Chiedi perdono se lo ritieni necessario. E da quel momento, concentrati su tutto ciò che viene dopo. Ti meriti il ​​meglio.

Oroscopo del giorno Sagittario

Riceverai una chiamata da un vecchio conoscente o un amico che non sentivi da molto tempo. All’inizio sarai sorpreso di ciò che ascolterai, ma poi capirai che le cose sono perfette così come sono. Impara dai tuoi errori e continua con la tua vita. Ti sentirai ottimista e fiducioso.

Oroscopo del giorno Capricorno

Non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in acquisti non necessari, di fare prove di forza con il partner: rimandate le decisioni a momenti più facili. Visti alcuni transiti planetari, optate per un venerdì sera tranquillo, lontano dai rumori, dai problemi e dalle facce di sempre. La buona cucina tradizionale, il relax e le giuste ore di sonno vi faranno ritrovare il sorriso.

Oroscopo del giorno Acquario

Ventisei aprile non del tutto tranquillo per l’Acquario, nonostante la Luna nel segno. Visti i transiti negativi di Sole e Urano, conviene tirare il freno a mano? In famiglia, tenendovi a distanza di sicurezza da tensioni e discussioni. Alla guida dell’auto e della moto, oppure maneggiando pc e smartphone! Sicuramente meglio l’amore, se siete in coppia ma anche se non lo siete.

Oroscopo del giorno Pesci

Con la Luna imbronciata la sensibilità perde punti, ma c’è qualcuno che pensa a voi, anzi più d’uno… Da un lato gli amici che trovano le parole giuste per farvi riflettere, dall’altro la natura, senza parole ma così piena di colori e profumi di primavera da farvi sentire subito meglio. Problemi di insonnia o di sonno agitato? Non prendete farmaci ma ricorrete ai rimedi naturali.