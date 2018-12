Oroscopo del giorno oggi Lunedì 3 Dicembre 2018. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News.

Oroscopo del giorno oggi Lunedì 3 Dicembre 2018

Oroscopo del giorno Ariete

Oggi un disagio fisico diventerà più evidente e dovrai cercare soluzioni. Ma è importante non lamentarti troppo: esauriresti eccessivamente le persone intorno a te. Domani starai molto ma l’importante è prenderti cura di te stesso.

Oroscopo del giorno Toro

Le cattive notizie sul posto di lavoro ti daranno molto fastidio. Va tutto bene: devi continuare a fidarti di te e delle tue capacità. La paura che a volte ti sorprende non va bene per te. Un nuovo progetto ti sta aspettando.

Oroscopo del giorno Gemelli

Potrebbero chiamarti da un colloquio di lavoro che, tuttavia, non sarà esattamente quello che desideri o stai cercando. Dovrai essere forte per dire di no. Ma il rischio sarà anche il tuo successo. Devi osare fare i passi indicati dal tuo cuore.

Oroscopo di oggi Cancro

Il cielo certamente aiuta a vivere una storia d’amore in modo passionale e libera ed anche se non avete una persona al vostro fianco, potete sfruttare questa giornata per fare nuovi incontri, nuove amicizie che possono tornare utili anche nell’ambito lavorativo. Dovete essere coscienti di una situazione che al momento sembra essere bloccata ed il vostro nervosismo non aiuta, anzi peggiora la situazione. Vorreste fare tante cose ma purtroppo la prima cosa da fare è aspettare che il cielo sia più favorevole a voi. Inizio di giornata ottimo e che dona molta energia.

Oroscopo di oggi Leone

Ancora una giornata da vivere in uno stato molto ansioso. Purtroppo non riuscite ancora a capire che la vostra vita sta per cambiare. Molti di voi stanno per fare scelte importanti ma non se ne rendono conto e questa situazione di stasi porta indecisione ma soprattutto molti pensieri negativi che possono rovinare anche un rapporto d’amore che è basato su una solida unione spirituale. Il cielo chiede, in questa fase della vostra vita, di stabilire un contatto con il vostro lato più nascosto e che sa come siete fatti. In questo modo la vostra ansia andrà via e capirete che tutto quello che dovete fare è attendere facendo le cose in maniera molto rilassata. La fortuna arriva.

Oroscopo di oggi Vergine

La giornata continua con alcuni pianeti non favorevoli ma che sembra disturbare soltanto le questioni del cuore e quindi le situazioni sentimentali che per voi comunque contano tantissimo nella vostra vita. Ora la cosa migliore da fare è stare attenti a non commettere errori nel lavoro che vi vede protagonisti ma che chiede di scendere a compromessi soprattutto con colleghi di lavoro che sono forse un poco invidiosi della vostra buona situazione finanziaria. Qualche progetto che avete in mente non deve essere portato avanti in questa giornata ma dovrete attendere ancora qualche giorno in più.

Oroscopo di oggi Bilancia

Un desiderio che nutrite da tempo si intrufola sempre più nella vostra coscienza. Sentite una spinta interiore ad investire tutte le energie per la sua realizzazione. Cercate di capire il motivo per cui esso è improvvisamente divenuto così forte. Verificate soprattutto se si tratta di un desiderio reale o se ha invece origine solo dalle aspettative di coloro che vi stanno più vicini. Dovesse trattarsi di questo ultimo caso, è giunto il momento di esplorare i vostri desideri più intimi.

Oroscopo di oggi Scorpione

Ora in squadra siete imbattibili. Per questo tentate di entrare in contatto in modo mirato con i vostri simili e di destare in loro entusiasmo per i vostri progetti. Con una buona capacità d’immedesimazione ed un’attitudine organizzativa darete agli altri la sensazione di compiere qualcosa di significativo e di potersi realizzare. Se vi impegnate con la medesima intensità, otterrete molto insieme.

Oroscopo di oggi Sagittario

In questo periodo la moltitudine di alberi vi impedisce di vedere il bosco stesso. Questo nonostante il fatto che abbiate sempre percorso il cammino giusto e che i vostri metodi vi abbiano sempre portato a destinazione. Spesso però un bosco può diventare una fitta giungla: a quel punto è quindi opportuno guardarsi attorno e cercare valide alternative. Cercate di cambiare le vostre strategie, e non esitate ad eliminare vecchie sterpaglie: così facendo vi avvicinerete molto più facilmente ai vostri traguardi.

Oroscopo di oggi Capricorno

Dopo le promesse dei giorni scorsi, la Luna transitando in Bilancia, ritratta tutto, ponendovi davanti una serie di problemi da affrontare. A fine giornata, potreste sentirvi esausti e insoddisfatti: una notte di sonno vi ridarà la carica! Evitate ogni situazione di stress. Cercate di non impuntarvi su questioni poco importanti e focalizzate la vostra attenzione su faccende concrete.

Oroscopo di oggi Acquario

Il buongiorno si vede dal mattino’ e a giudicare dall’umore la giornata si annuncia dinamica: novità, sorprese, progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando una proposta anche se un filo azzardata. Certamente, la voglia di qualcosa di nuovo nel rapporto di coppia fa pensare e ripensare, ma questi problemi si risolvono molto meglio in due.

Oroscopo di oggi Pesci

Stimolate l’ambiente lavorativo con nuove proposte, cercate di essere attivi e perspicaci: i vostri avversari mangeranno la polvere. Datevi quindi da fare, impegnatevi per migliorare posizione e guadagni; accettate i suggerimenti degli amici! Sentite forte il desiderio di stabilità affettiva; ricordate, però, che la sincerità è un ingrediente fondamentale per ogni rapporto.