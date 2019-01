Oroscopo del giorno oggi Giovedì 3 Gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News.

Oroscopo del giorno oggi Giovedì 3 Gennaio 2019

Oroscopo del giorno Ariete

Professionalmente, ci sono nuove opportunità che non ti lasceranno indifferente. Meriti di essere felice.

Oroscopo del giorno Toro

Stai prendendo una strada un po’ complicata con la tua relazione e il partner. Devi essere onesto e spiegare quello che vuoi e che ti aspetti. O sei chiaro o aspetteresti all’infinito.

Oroscopo del giorno Gemelli

Qualcuno metterà sul tavolo la proposta di un viaggio che potrebbe in qualche modo cambiare la tua vita. Se al momento non hai molti soldi, considera la possibilità di ridurre le spese per un po’. In un articolo di stampa leggi qualcosa che attirerà la tua attenzione.

Oroscopo del giorno Cancro

Stai chiedendo troppo al tuo partner, ma non deve soddisfare le tue aspettative. Se continui così potresti generare un problema che complicherebbe la relazione. È tempo di costruire nuove cose dall’amore.

Oroscopo del giorno Leone

Ti incasinerai con un amico e non saprai come correggere la situazione. Negli affari, le cose vanno meglio che mai, ma non potrai rilassarti: non smettere di crescere. Ascolta la tua voce interiore e lascia fuori il rumore.

Oroscopo del giorno Vergine

Oggi sarai più pigro. Ma non puoi permetterti di isolarti dal mondo oggi, quindi è meglio che cerchi di esprimere il tuo sorriso migliore.

Oroscopo del giorno Bilancia

Stai cercando qualcosa nel posto sbagliato: devi cambiare rotta o perderai tempo prezioso e finirai per pentirti. Non essere pretenzioso e lasciati consigliare da persone intelligenti. La vita ti darà una nuova opportunità.

Oroscopo del giorno Scorpione

Scopri il potenziale il tuo potenziale e cerca di realizzare qualcosa che hai perseguito da tempo. Se gli altri possono, puoi anche tu. Devi solo agire e, da oggi, fare cose diverse.

Oroscopo del giorno Sagittario

Non perdere di vista i tuoi veri valori quando un conoscente ti farà una proposta che sarà avida, che potrebbe scontrarsi con alcuni dei tuoi principi. In famiglia, le cose verranno poste dopo diversi giorni di discussioni inutili.

Oroscopo del giorno Capricorno

Sorprendi alcune persone con il tuo cambio di look, ma alla fine gli piacerà molto. Sei molto attivo e hai molte cose da fare ultimamente, il che è molto positivo, ma devi mettere ordine tra le tue priorità. Sarà una buona giornata.

Oroscopo del giorno Acquario

Se sei ancora in vacanza, trascorri il tempo che vuoi e non lasciare che altri ti dica cosa fare. Nel campo dell’amore, è essenziale essere più coraggiosi e sinceri possibile per evitare nuovi problemi tra te e il tuo partner.

Oroscopo del giorno Pesci

Stai pensando se fare una nuova pausa prima del tuo completo ritorno al lavoro. È vero che hai speso molti soldi, ma è anche vero che potrebbe volerci molto tempo prima che si presenti una nuova opportunità. Decidi liberamente.