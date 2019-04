Oroscopo del giorno: oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo del giorno oggi Giovedì 18 Aprile 2017

Oroscopo di oggi Ariete

È bello che tu sia una persona fidata, ma stai attento: oggi qualcuno potrebbe darti un dispetto. Prendi delle precauzioni e non lasciarti ingannare. Nella famiglia dovrai stare particolarmente attento a non ferire la sensibilità di chi ti ama.

Oroscopo di oggi Toro

Oggi sarai nel tuo mondo, ignaro della realtà di chi ti sta intorno, e ti sentirai padrone del tuo destino. I problemi quotidiani svaniranno, almeno per alcune ore, dalla tua vita. Goditi intensamente ogni istante: ci sarà tempo per tornare alla realtà. Sorriderai.

Oroscopo di oggi Gemelli

Per qualche tempo senti che alcuni amici ti stanno allontanando. Alcuni potrebbero averti deluso, ma devi riconoscere che non ti sei mai messo nella loro parte. Le amicizie devono essere curate. Non cercare di cambiarli e accettali così come sono.

Oroscopo di oggi Cancro

Da oggi il cielo cambia anche per voi e non in modo molto vantaggioso perchè il sostegno di Mercurio non c’è più e quindi mentalmente non siete così efficienti come in passato e a livello di comunicazione perdete buone energie. Dunque in questa giornata dovete portare avanti soltanto quelle idee e quei progetti che sono partiti in passato e non nuove cose che altrimenti potrebbero trovare alcuni ostacoli. Ottima giornata per l’amore ancora perchè Venere permette di passare buoni momenti in famiglia e con la persona che amate ma se avete qualcuno che vi piace molto dovete assolutamente agire entro il fine settimana perchè Venere non sarà più così favorevole. Il livello di eros non è eccezionale ma le emozioni che provengono dal cuore sono forti e fortificano la vostra relazione sentimentale. Da oggi il dialogo in famiglia però perde elasticità e bisogna valutare molto attentamente tutto quello che dite.

Oroscopo di oggi Leone

L’agitazione del periodo passato oggi diminuisce visibilmente. Una buona occasione per migliorare il rapporto con i vostri colleghi. E’ un momento altrettanto favorevole per liberarsi di vecchi oneri finanziari. Gli altri vi apprezzano per la vostra indole tranquilla. Soprattutto l’altro sesso reagisce in maniera positiva nei vostri confronti. Dal punto di vista fisico, riacquisterete lentamente il vigore di un tempo e potrete impegnarvi sportivamente in nuove sfide. Cercatevi persone con opinioni simili alle vostre.

Oroscopo di oggi Vergine

Questa giornata segnala una rinascita nel lavoro ma comunque quasi tutte le cose che state facendo in questo periodo sono molto fortunate. Da oggi però con il sostegno di Mercurio, potrete ottenere maggiori vantaggi e anche più denaro grazie agli sforzi che avete fatto in passato. Le vostre qualità sono molto apprezzate e qualche buona notizia inizia a giungere già in queste ore in cui anche la Luna favorisce nuovi incontri, nuove collaborazioni e novità a livello di contratti. Se dovete incontrare una persona per parlare di lavoro allora questa giornata è eccellente e nel pomeriggio questo incontro potrà essere molto vantaggioso per voi. Viaggi e piccoli spostamenti sono molto fortunati e una idea che piano piano si fa spazio nella vostra mente, molto presto sarà davvero importante e fondamentale per il futuro. Amore ancora complicata la la luce in fondo al tunnel sta arrivando.

Oroscopo di oggi Bilancia

Oggi vi sentite in armonia con ciò che vi circonda e vi godete questa giornata. Siete sensibili e ben predisposti nei confronti degli altri. Malgrado tutti questi bei sentimenti, rimanete comunque con i piedi per terra e non coltivate desideri fuori dal mondo e che non aderiscono alla realtà. Curate le vostre amicizie e guardate ancora una volta in maniera critica al vostro ambiente. Non tutti hanno sempre buone intenzioni nei vostri confronti.

Oroscopo di oggi Scorpione

La vostra risolutezza è lodevole, ma non dimenticate comunque che nella vita non esiste solo il successo. Aspirate alle cose con un’ostinazione tale da esser disposti a sopportare anche le sconfitte. Datevi un po’ più di tempo per raggiungere i vostri obiettivi in maniera più distesa. Solo in questo modo potrete godervi i successi. Lasciatevi anche stimolare, altrimenti la vita vi passerà davanti senza che voi ve ne accorgiate.

Oroscopo di oggi Sagittario

La vostra vita di tutti i giorni sarà attraversata da una leggerezza che trasformerà ogni situazione in un tripudio. Tutti gli incontri con i vostri colleghi di lavoro, nonché con i vostri parenti ed amici, saranno estremamente armoniosi. Tuttavia, fareste bene a non peccare di superbia, perché questa condizione è da attribuire all’influsso favorevole del sole. Consideratela molto più come un regalo e mostratevi riconoscenti nei confronti degli altri, contraccambiando la loro bontà.

Oroscopo di oggi Capricorno

Giornata no, sotto il tiro incrociato della Luna. Al centro della scena il lavoro, dove progettate parecchio ma realizzate poco. Accettate serenamente le critiche, riflettete sul fatto che spesso hanno un fondo di verità. Una certa scontentezza rispetto al rapporto sentimentale in corso vi porta a fantasticare su un’altra persona o su una fuga dal partner: valutate bene i pro e i contro!

Oroscopo di oggi Acquario

Importanti posizioni planetarie disegnano un giorno ricco di opportunità per affermarvi nelle piccole come nelle grandi cose. In questo periodo siete davvero imbattibili, qualunque cosa facciate! Al lavoro non vi manca lo spirito d’iniziativa tanto meno la voglia di ben figurare. Stabilità nella coppia. Fate qualche passeggiata all’aria aperta, a piedi o in bicicletta.

Oroscopo di oggi Pesci

Tante emozioni, quelle sì, e desideri inespressi, ma troppo confusi per dare un senso e una direzione alle vostre velleità. Anche sul lavoro andate avanti per forza d’inerzia o, più realisticamente, per bisogno di pecunia. Con la Luna nell’ottavo Campo astrologico, è il momento ideale per esaminare con calma la vostra situazione familiare e affettiva.