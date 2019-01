Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News.

Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Gennaio 2019

Oroscopo del giorno Ariete

Tutti si congratuleranno con te per un lavoro ben fatto e sentirai il sostegno dei tuoi colleghi come non hai mai sentito fino ad ora. Se c’è qualcosa che ti disturba ancora del passato, non tenerlo per te ed esprimerlo.

Oroscopo del giorno Toro

Oggi dovrai prendere una decisione importante che sarà la chiave nel modo in cui la tua vita andrà avanti. Non farti influenzare da un amico che ti ama molto, ma che in questo caso non saprà consigliarti bene. A casa dovrai risolvere un imprevisto.

Oroscopo del giorno Gemelli

Sei un po’ preoccupato per le tue finanze personali o per un investimento che hai fatto in passato, ma al momento non puoi fare nulla al riguardo.

Oroscopo del giorno Cancro

Sarebbe bello essere preparati a prendere una decisione quando un amico pone un problema di cui non sei al corrente in questo momento. Non fare un dramma: semplicemente, concentrati sulle soluzioni. La vita ti sta aspettando a braccia aperte e offre prospettive positive.

Oroscopo del giorno Leone

Non hai ancora trovato il dono perfetto per una persona speciale, ma se sei sincero riconoscerai che non hai dedicato abbastanza tempo. Dedicalo e riceverai una ricompensa. Sarebbe bello se mettessi dei limiti al lavoro.

Oroscopo del giorno Vergine

Hai sprecato un sacco di tempo a fare qualcosa che non ti soddisfaceva e ti sei reso conto in seguito che non puoi recuperare certi momenti. Non puoi recuperare ciò che è già successo. Prendi decisioni consapevoli su dove vuoi andare ora.

Oroscopo del giorno Bilancia

Mettere i conti e le finanze in ordine dovrebbe essere, d’ora in poi, una priorità per te. È vero che non sei mai stato troppo interessato alle questioni relative al denaro, ma questo deve cambiare.

Oroscopo del giorno Scorpione

Sei un po’ sopraffatto quando si tratta di relazioni sociali: troppi appuntamenti in sospeso. Un amico può essere arrabbiato quando dici no a una proposta, ma non sarai in colpa.

Oroscopo del giorno Sagittario

Dovrai affrontare una sfida che metterà la tua vita di fronte a qualcosa di inatteso. Non sarà facile, ma sarai in grado di farlo e molto altro ancora. Nessuno è più di te.

Oroscopo del giorno Capricorno

Ti sentirai pieno e in armonia, e allo stesso tempo vorrai iniziare nuovi progetti che siano attraenti e ti mantengano in vita. Sei in un grande momento e potresti risvegliare l’invidia, ma non lasciare che nessuno ti renda amaro il giorno perché nessuno ha il diritto di farlo.

Oroscopo del giorno Acquario

Se vieni presentato a qualcuno durante la giornata, non condividere troppe informazioni private con lui. Potresti essere la vittima di una bufala. È preferibile essere cauti e fare attenzione e non commettere l’errore che hai fatto altre volte. Attenzione all’egocentrismo.

Oroscopo del giorno Pesci

Oggi vedrai che le cose funzionano meglio di quanto immaginassi. Non devi rinunciare agli obiettivi che hai avuto fino a poco tempo fa. Potrebbe essere necessario avere un po’ più di pazienza, ma tutto verrà se continui a seguire i passi giusti.