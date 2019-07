Oroscopo del giorno: oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News.

Oroscopo del giorno Sabato 13 Luglio 2019

Oroscopo del giorno: Ariete

Alcune cose nella tua vita non sono facili, ma non dovresti arrenderti. Ci sono sempre soluzioni. Non puoi buttare via il tempo che hai usato per un determinato problema, importante per te. Non temere.

Oroscopo del giorno: Toro

Ci saranno cose inaspettate oggi che ti aiuteranno a superare certe resistenze. Hai una relazione con una persona della tua famiglia che non è una persona cattiva come a volte pensi. Forse è solo diverso da te e ha un’altra visione della vita che dovresti rispettare. Ma sarà un buon inizio.

Oroscopo del giorno: Gemelli

Sei una grande persona che può dare un grande contributo a questo mondo, ma se non apprezzi te stesso, non puoi dare al mondo ciò che hai da offrire. È, infine, lascia stare un’idea che ti sta martellando il cervello in questi giorni e ricominciare a sorridere.

Oroscopo del giorno: Cancro

Riceverai un messaggio o una e-mail che all’inizio ti farà male perché non trovi il suo significato autentico, ma poi, quando i giorni passeranno, arriverai a capire molto bene il significato. Questa comprensione sarà positiva e ti permetterà di evolvere in questo momento della tua vita. Non commettere errori ed essere premuroso.

Oroscopo del giorno: Leone

Hai ancora alcune cose in sospeso da risolvere per fare pace con il tuo passato completamente. L’amore è nell’aria, ma finché non giri pagina non sarai in grado di incontrare una persona. Continua a far andare avanti la tua vita.

Oroscopo del giorno: Vergine

Non farti travolgere oggi da qualcosa che hai ancora in sospeso dalla scorsa settimana: non puoi fare niente per qualche giorno. Devi passare il tempo e per questo sarebbe bene concentrarsi su altre attività più divertenti.

Oroscopo del giorno: Bilancia

Oggi perderai più tempo di quanto vorresti con problemi tecnici che ti mandano fuori controllo. Prima di tutto, calmati. Lo aggiusti se chiedi aiuto a qualcuno, ma probabilmente dovrai aspettare qualche giorno. Divertiti in compagnia delle persone che ti vogliono bene.

Oroscopo del giorno: Scorpione

Uno dei tuoi vicini ti esporrà di nuovo le sue ragioni in relazione a una certa questione che hai provato più volte a risolvere. Ascoltalo attentamente e rifletti sulle sue parole. Anche se non ti piace del tutto quello che dice.

Oroscopo del giorno: Sagittario

Sei troppo stanco e questo ti sta danneggiando più di quanto pensi. Per essere produttivi devi riposare. Siate consapevoli di ciò che vi limita, non scoraggiatevi e mettetevi al lavoro per iniziare a percorrere una nuova strada.

Oroscopo del giorno: Capricorno

Qualcuno nella tua famiglia ha molto bisogno di conforto e in questo momento non sei consapevole della mancanza di affetto. Sii più comprensivo con lei, entra in empatia con i suoi sentimenti e dai ciò che sta sottilmente chiedendoti. Sii generoso.

Oroscopo del giorno: Acquario

Devi rompere il prima possibile con una dipendenza, piccola o grande, che limita pesantemente la tua vita. Ma finché non prendi una decisione reale non sarai in grado di fare il passo utile che devi compiere in questo momento. Non rimandare più quello che sai è importante fare ora.

Oroscopo del giorno: Pesci

È essenziale che, se oggi non hai un lavoro, dedicare la giornata quasi completamente alle attività rilassanti. È passato un po ‘di tempo da quando hai fatto quello che volevi veramente fare e anche se va bene cercare gli altri, è anche bello anche solo a pensare a te stesso. Il tuo corpo ti sta chiedendo più attenzione.