Oroscopo del giorno oggi Giovedì 10 gennaio 2019.

Oroscopo del giorno oggi Ariete

Soffrirai una piccola crisi emotiva che sarà motivata dall’affaticamento accumulato e dalla mancanza di sonno. Ti stai impegnando a fare più cose di quelle che puoi fare e questo sta iniziando a farsi sentire. Prenota una vacanza per riposarti.

Oroscopo del giorno oggi Toro

L’ordine in casa dovrebbe essere una priorità in questi giorni: dedicare parte del giorno per ordinare ciò che si è in sospeso da molto tempo e così ti sentirai meglio e la tua vita potrà continuare di nuovo come meriti. Per il resto, sarà un giorno segnato da un disaccordo.

Oroscopo del giorno oggi Gemelli

Ti sentirai pieno e pienamente capace di raggiungere tutti i tuoi obiettivi, ma quell’eccesso di fiducia sarà solo momentaneo e presto sarai sostituito da certi pensieri negativi. L’unica battaglia è nella tua mente e puoi vincerla. Ma devi averlo chiaro.

Oroscopo del giorno oggi Cancro

Oggi ti sentirai particolarmente immotivato. Non avrai abbastanza agilità mentale per concludere con successo alcuni problemi o prendere le giuste decisioni. Non tentare troppo.

Oroscopo del giorno oggi Leone

Sei in un ottimo momento della tua vita, ma allo stesso tempo c’è un problema che non viene risolto. Devi solo chiarire le tue idee e non perdere altro tempo con problemi che non ti interessano. Il tuo umore passerà attraverso alti e bassi e dovrai sapere come gestirlo.

Oroscopo del giorno oggi Vergine

Se sei testimone di una discussione tra due persone nel tuo ambiente, sii neutrale. Una battuta d’arresto ti costringerà a dare il meglio di te. I momenti di incertezza che vivrai ti renderanno più forte e sarai vittorioso.

Oroscopo del giorno oggi Bilancia

Succederà qualcosa che ti infastidirà molto, ma è importante che non ti lasci trasportare dalla rabbia. Conta fino a dieci e fai un respiro profondo per calmare le tue emozioni e così non farai nulla di cui poi potresti pentirti. Gli altri non saranno i colpevoli della tua rabbia e tu dovrai tenerne conto.

Oroscopo del giorno oggi Scorpione

Una persona che pensavi di aver dimenticato apparirà di nuovo nella tua vita. Se gli dai un’altra possibilità, puoi ripetere gli stessi errori, ma se non la dai, non lo saprai mai. Sorriderai.

Oroscopo del giorno oggi Sagittario

Qualcuno potrebbe prometterti qualcosa che in seguito non potrà soddisfare. Sii prudente, specialmente con questioni che hanno a che fare con il denaro. Evita proposte commerciali che non vedi chiaramente.

Oroscopo del giorno oggi Capricorno

Finalmente una situazione confusa che ti ha infastidito comincia a chiarirsi. Vedrai che la paura era solo un prodotto della tua mente. Il tuo umore migliorerà notevolmente e ti sentirai pieno e desideroso di fare le cose.

Oroscopo del giorno oggi Acquario

Ti manca una visione a lungo termine in campo professionale. Perché se non sai dove stai andando, non puoi sapere cosa devi fare. Fermati ed elabora il tuo progetto di vita. Non è il momento di correre rischi inutili, ma non rimanere paralizzato. Devi lavorare per il futuro.

Oroscopo del giorno oggi Pesci

Ultimamente stai prendendo un ritmo molto veloce e lo stress inizia a prendere il suo sopravvento. Se hai molto lavoro, delega ai tuoi colleghi e annulla gli impegni che non sono assolutamente necessari. Non puoi fare in pochi giorni tutto ciò che non hai fatto nell’ultimo mese.