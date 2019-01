Oroscopo del giorno oggi Lunedì 7 Gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News.

Oroscopo del giorno oggi Lunedì 7 Gennaio 2019

Oroscopo del giorno oggi Ariete

La tua situazione lavorativa potrebbe non essere quella che desideri in questo momento, ma non devi preoccuparti: tutto arriverà se continuerai a sforzarti per raggiungere l’obiettivo che vuoi raggiungere. Un amico ti incoraggerà e ti darà tutto il supporto di cui hai bisogno. Fammi sentire grato.

Oroscopo del giorno oggi Toro

Qualcuno potrebbe dirti qualcosa che potrebbe offenderti. Non devi permettere che un commento sfortunato faccia diventare amaro il tuo giorno.

Oroscopo del giorno oggi Gemelli

È necessario riprendere le routine e le abitudini sane il più rapidamente possibile, soprattutto quando si tratta di cibo. Evita l’alcol per alcuni giorni, prenditi cura di ciò che mangi e vedrai come il tuo corpo recupererà tutta l’energia e la vitalità che ha perso negli ultimi giorni.

Oroscopo del giorno oggi Cancro

Un buon amico proporrà qualcosa che avrà a che fare con il lavoro, ma non sarà una proposta definitiva. Non prendere una decisione affrettata. Valuta bene i pro e i contro.

Oroscopo del giorno oggi Leone

Un problema che ti preoccupa molto sarà risolto da un momento all’altro senza che tu debba fare nulla. Avrai un incontro casuale con qualcuno che ti darà una nuova prospettiva su un argomento nel quale hai pensato di avere un’opinione molto formata. Apriti all’ignoto e lascia che qualcosa di nuovo entri nella tua vita.

Oroscopo del giorno oggi Vergine

Un evento imprevisto potrebbe cambiare la tua organizzazione del giorno, ma sarà molto importante adattarti alle circostanze. Devi comportarti oggi in modo molto cauto e riflessivo o potresti commettere un’imprudenza.

Oroscopo del giorno oggi Bilancia

Stai facendo la cosa giusta al momento giusto, ma a volte hai dei dubbi e questo ti fa arretrare. Se hai avuto problemi con gli avvocati o in attesa di un procedimento giudiziario o amministrativo, calma: tutto andrà bene. Ci sono giorni di grande incertezza, ma tutto sarà risolto favorevolmente.

Oroscopo del giorno oggi Scorpione

Un incontro che hai programmato per oggi potrebbe essere cancellato all’ultimo momento. Trarrai conclusioni molto preziose. Nell’aspetto economico dovresti iniziare un piano di risparmio.

Oroscopo del giorno oggi Sagittario

Nuove opportunità professionali stanno per arrivare. Rifletti su ciò che ti interessa di più e non perdere tempo con cose che non ti piacciono. È giunto il momento per te di scommettere sulla tua passione.

Oroscopo del giorno oggi Capricorno

Lascia andare il passato e non cadere nella tentazione di chiamare una persona che sai a volte ti ha ferito troppo. Il passato, è il passato, il presente ti sta aspettando. Sii forte e non guardare più indietro.

Oroscopo del giorno oggi Acquario

Non molto tempo fa hai lasciato dietro di te una relazione un po’ burrascosa che non hai ancora completamente superato. Il problema non è quello che ti ha fatto quella persona, ma quello che stai pensando di quella persona. Non permettere a nessuno di impedirti di essere felice.

Oroscopo del giorno oggi Acquario

Ti senti male per qualcosa che è successo di recente, ma non lasciare che i pensieri negativi ti portino giù per la strada dell’amarezza. Se lo chiedi la tua famiglia sarà disponibile ad aiutarti.