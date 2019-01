Oroscopo del giorno oggi Venerdì 11 gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News.

Oroscopo del giorno Ariete

Scoprirai un fatto che completerà le informazioni che avevi su qualcuno che stai conoscendo a poco a poco. Avrai dei dubbi sul fatto di continuare al suo fianco oppure no, ma quei dubbi non possono essere chiariti prima che trascorra un po’ di tempo. Nel frattempo, sii felice nell’incertezza e non cadere in sospetti infondati.

Oroscopo del giorno Toro

Stai per prendere la decisione che cambierà la tua vita in aree diverse, ma c’è qualcosa che ti trattiene ancora e non sai cosa sia. Devi continuare ad analizzare te stesso per arrivare a una conclusione accurata. Di notte troverai tempo per divertirti con alcuni amici.

Oroscopo del giorno Gemelli

Stai esagerando con il lavoro e inizi a sentirti stanco. Prenditi del tempo per leggere, guardare film o stare tranquillamente sul divano.

Oroscopo del giorno Cancro

Ti sentirai più vitale ed energico del solito: approfitta per fare cose che in altri giorni ti sarebbero costate molto lavoro. Riceverai una chiamata che ti renderà molto eccitato. Trasmetti la tua gioia.

Oroscopo del giorno Leone

Personalmente, ti aspetta una prova complicata, ma la supererai e la farai franca. Stai facendo un ottimo lavoro professionale, ma non devi trascurare alcune aree che sono sempre state importanti per te. Quasi tutto andrà bene oggi e per il resto della settimana. Avrai momenti di grande gioia e compagnia.

Oroscopo del giorno Vergine

Oggi sarà un giorno di alti e bassi emotivi che ti destabilizzeranno un po’. Sei più forte di quanto a volte pensi. Se oggi qualcuno fa il contrario di quello che dici, dagli ragione e non cercare di convincerlo.

Oroscopo del giorno Bilancia

Se stai passando un brutto periodo nel campo professionale o le cose non stanno andando bene al lavoro ultimamente, non cadere nel cattivo umore. Non sfidare il tuo capo o verrai danneggiato.

Oroscopo del giorno Scorpione

Potresti ottenere un’offerta di lavoro che non corrisponde al lavoro che stavi cercando, ma che attira la tua attenzione. Un buon amico ti darà i dettagli in modo che tu possa prendere una decisione consapevole. Ti sentirai molto felice in famiglia in questo momento.

Oroscopo del giorno Sagittario

Stai dando troppo a una persona che allo stesso tempo non ti sta dando quello che vuoi e meriti. Non si tratta di chiedere nulla ma puoi lasciare le cose chiare in modo che, forse, tu possa raggiungere un migliore equilibrio.

Oroscopo del giorno Capricorno

Alcuni conflitti tra alcuni colleghi stanno generando una cattiva atmosfera nella tua azienda. Fai chiarezza sulla tua posizione e poi concentrati sul rendere il tuo lavoro il migliore possibile.

Oroscopo del giorno Acquario

Certe cose non finiscono bene nel tuo rapporto con le persone e non sai cosa fare per sistemare le cose. Forse non dipende da te questa volta. Ciò che è meglio per te è accettare veramente la persona che ami e confidargli i tuoi problemi.

Oroscopo del giorno Pesci

La vicinanza di un viaggio che hai pianificato da un po’ ti sta facendo emozionare dentro. Concentrarti sul momento in modo da non perdere le opportunità che la vita ti offre ora.