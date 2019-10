A 10 anni dalla morte, a Roma un Memorial sabato e domenica

Roma – ‘Dieci anni senza Stefano. Umanita’ in marcia’. E’ questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a dieci anni dalla morte del geometra. L’iniziativa e’ stata presentata nella sala del Carroccio in Campidoglio. Presenti Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, l’avvocato Fabio Anselmo, Gianluca Peciola e vari rappresentanti delle associazioni che sostengono l’iniziativa. “La morte di Stefano e’ entrata nella storia del nostro Paese. Quanto accaduto dieci anni fa ha oltrepassato le mura delle carceri e le aule processuali. E’ diventato oggetto di dibattito pubblico, fatto politico, giornalistico e insieme, motivo di risveglio della coscienza civile di un Paese intero”, hanno dichiarato le realta’ promotrici del Memorial, ovvero l’Associazione Stefano Cucchi Onlus, Uisp Roma, il Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi e l’Associazione Comunitaria. L’appuntamento e’ per sabato 12 ottobre dalle 18.30 con dibattito e concerto presso l’Angelo Mai, in via delle Terme di Caracalla, dove la serata si aprira’ con un momento di dibattito intorno ai temi dei diritti umani, civili e sociali con Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, il direttore de L’Espresso, Marco Damilano, e il fotoreporter Francesco Zizzola. Il Memorial proseguira’ poi domenica 13 ottobre dalle 9 con la tradizionale Maratona e Sport sociale presso il Parco di Torre del Fiscale – via di Torre Branca. Al momento hanno aderito: Amnesty International Italia, Fiom-Cgil nazionale, Associazione Antigone, Emergency Gruppo Appio, Fp Cgil nazionale, Associazione daSud, Angelo Mai, Acad, Csoa Spartaco, Cgil Roma Lazio, Fiom-Cgil Roma Lazio, Fp Cgil Roma Lazio, Cooperativa Diversamente, Officina culturale Via Libera, Palestra Popolare Quadraro, Pigneto Film Festival, Casetta Rossa Spa, Baobab Experience, Rete No Bavaglio, Cittadinanzattiva, Progetto Diritti, Pid Onlus, Cies onlus, Matemu’, Aurelio in Comune, La Fattorietta, Celio Azzurro, Comune Info, Csoa La Strada, Villetta Social Lab.