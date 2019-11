100.000 sardine a Roma, Questura le dirige verso piazza San Giovanni

Bologna – Le sardine non hanno paura di puntare in alto: a Roma il 14 dicembre hanno fissato l’asticella a 100.000 partecipanti. “Siamo sempre stati ambiziosi, e’ la nostra pecca. A Bologna questo e’ stato utile e speriamo lo sia anche a Roma”, spiega la sardina ‘numero 1′, Mattia Santori, volto pubblico del movimento, parlando questa mattina a Radio Citta’ del Capo. Per la manifestazione nella Capitale “adesso c’e’ tutta una serie di permessi da risolvere, perche’ organizzare a Roma non e’ facilissimo”. La Questura “vorrebbe farci andare in piazza San Giovanni e questo complica le cose perche’ e’ molto grande”. Ma, assicura Santori, “non temiamo i numeri e sappiamo che ci sara’ grandissima mobilitazione perche’ vediamo ormai un vento che soffia nel paese, e’ piu’ un problema di permessi, costi e sicurezza”.