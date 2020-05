100 mascherine donate da Acah a ospedale Anzio e Nettuno

Roma – “Oggi l’associazione ‘ACAH – All Cops Are Heroes’ con il presidente Francesco Paolo Russo ha donato 100 mascherine omologate e lavabili al Presidio ospedaliero Anzio-Nettuno, sito in via Cupa dei Marmi. Un gesto per ringraziare tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta al COVID19, primi in trincea contro questo maledetto virus. Se i medici e gli infermieri sono eroi davvero, far sentire la nostra vicinanza e’ d’obbligo! Un connubio, fra infermieri, medici ed agenti di polizia, che sta salvando tante vite in tutta Italia, su fronti diversi ma uniti sotto l’unica bandiera: quella Italiana. La donazione di ACAH All Cops Are Heroes e’ stata possibile, grazie al contributo dei Poliziotti: Alberto, Alessandro, Andrea, Andrea, Carlo, Daniele, Davide, Fabio, Fabrizio, Flavio, Francesco Paolo, Giovanni, Giulio, Luca, Marco, Marco, Maria Pia, Massimiliano, Mirko, Monica, Nicola, Roberto, Rossana, Sabatino, Silvio, Stefano, Valerio. Sono state donate al direttore sanitario del Presidio Ospedaliero Anzio-Nettuno con la presenza del Sindaco di Anzio Candido De Angelis”. Cosi’ in una nota il presidente dell’APS ACAH – All Cops Are Heroes, Francesco Paolo Russo.