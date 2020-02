15 anni Zoomarine, nuova stagione sarà la più lunga di sempre

Roma – Zoomarine, il parco acquatico di Roma, compie 15 anni e festeggia con la stagione piu’ lunga di sempre. Un compleanno importante che il parco celebrera’ con un calendario ricco di eventi, come annunciato questa mattina nel corso della conferenza stampa all’Hotel Cicerone di Roma che ha visto la partecipazione di Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Stefano Fiori, presidente della Sezione Industria del Turismo e del Tempo libero di Unindustria, Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine Italia Spa e Claudio Cecchetto, direttore artistico di Zoomarine Italia Spa durante la stagione 2019.

Come ha spiegato Lenzi “il nostro claim e’ ‘Zoomarine 4 you’, ovvero quattro parchi in uno: siamo un parco assolutamente unico con parco spettacoli, parco attrazioni, parco acquatico e interazioni con gli animali, e siamo ormai diventati un’icona e un benchmark nel territorio europeo. A Zoomarine il 2020 sara’ l’anno dei cuccioli: accogliamo oltre 400 animali di 34 specie differenti e ben 49 fiocchi rosa e azzurri arrivati o in arrivo quest’anno.”

“Nel 2019 e’ nata una cucciola di delfino, abbiamo tanti nidi di pinguino e per la terza volta in assoluto in cattivita’ da noi si sono riprodotti anche i fenicotteri del Sudafrica, una specie in pericolo a causa dei cambiamenti climatici e dell’uomo e che anche col nostro aiuto sono stati recuperati da volontari, si sono riprodotti e poi sono stati reintrodotti nel loro ambiente. Andando a Zoomarine, quindi, si contribuisce anche al salvataggio di specie in via di estinzione”.

Inoltre, ha sottolineato l’ad del parco, “ci sono anche delle novita’ ‘green’: abbiamo eliminato completamente le mappe cartacee per evitare tonnellate di rifiuti e mettendo al loro posto grandi tabelloni con qr code che bastera’ inquadrare con lo smartphone, abbiamo eliminato le cannucce ormai da tre anni, siamo il primo parco in Italia e il secondo in Europa ad azzerare l’uso di bicchieri monouso, e con 600mila visitatori nel 2019, un record per noi, si tratta di un impatto ambientale notevole”.

Ad aspettare i visitatori, ha concluso Lenzi, “ci sara’ anche la nuova attrazione horror ‘La Clinica’, aperta a fine 2019 e dedicata ai maggiori di 18 anni, mentre ad aprile inaugureremo anche il primo percorso interattivo dedicato ai selfie”. Zoomarine, ha spiegato Cafarotti, “per la ricettivita’ e’ molto importante, ma lo e’ ancora di piu’ per l’economia locale. Zoomarine ha sicuramente un impatto dal punto di vista turistico ma anche economico e occupazionale, con 1.000 persone a vario titolo che hanno lavorato per questo parco. Inoltre ha dato una chiave di lettura sull’ecosostenibilita’ e l’educazione ambientale, una chiave interessante di un tipo di imprenditoria che speriamo cresca. Roma Capitale e’ al fianco di Zoomarine”.

Per Fiori “nel nostro territorio e’ fondamentale il turismo congressuale, e Zoomarine ben si presta anche a ospitare convention e workshop. Inoltre l’entertainment permette di aumentare il tempo di soggiorno nella Capitale e in questo Zoomarine e’ fondamentale, senza contare l’occupazione. Gli auguro non altri 15, ma altri 100 anni”.

Nel dettaglio: LA STAGIONE 2020 DI ZOOMARINE – Il 2020 sara’ un anno all’insegna del 15: il parco inaugurera’ la stagione il 15 febbraio con la Grande Festa di Carnevale, sara’ la stagione piu’ lunga di sempre e la piu’ lunga in un parco in Italia, e, per primi 3 week-end (fino all’1 marzo) sara’ attiva la promozione ‘Pacchetto 15 anni’ che comprende l’ingresso al parco piu’ un pranzo a buffet al prezzo di 15 euro. Per celebrare i 15 anni, Zoomarine festeggia con tutti i suoi ‘coetanei’ regalando un abbonamento a tutti i nati nel 2005.

Durante la stagione verra’ allestita anche l’esposizione interattiva ‘Zoomarine 15 anni’, che attraverso foto e oggetti da collezione mostrera’ l’evoluzione e gli sviluppi del parco nei suoi primi 15 anni. La nuova stagione si aprira’ con una vera e propria ‘carica di cuccioli’: sono oltre 49, infatti, i fiocchi rosa e azzurri arrivati e in arrivo, dalla cucciola di delfina Maya ai 3 pinguini sudafricani, dai 36 uccelli tropicali alle 2 testuggini giganti africane. Tra i nuovi arrivi anche 3 cuccioli di cane jack russell, pastore australiano e cane nudo messicano, la razza resa celebre da ‘Coco’, il film di animazione della Disney Pixar, portando ad oltre 400 gli animali del parco.

E per i piu’ coraggiosi – e maggiorenni – c’e’ anche la nuova attrazione horror ‘La Clinica’. Previste poi oltre 50 novita’ tra nuove dimostrazioni, nuovi spettacoli, un nuovo team di animazione ma anche nuovi servizi, punti ristoro e negozi. Verra’ anche inaugurato un divertentissimo percorso interattivo, il ‘Selfiemania’, attrazione lungo la quale verranno allestiti vari set fotografici disegnati per creare opportunita’ selfie memorabili, per immortalare la giornata e condividere le emozioni con i propri followers.

Una stagione speciale per celebrare non solo i 15 anni di Zoomarine, ma anche i 25 di The Dolphin Company, proprietaria del parco, che comple 25 anni. L’azienda, leader mondiale del divertimento educativo, presente in 10 Paesi con 28 parchi, dal 2019 e’ proprietaria anche di altri due parchi in Italia: l’Aquafelix a Civitavecchia (Rm) e l’Acquajoss a Conselice (Ra).