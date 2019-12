150 anni, Pelonzi: da Governo timida risposta con 500mila euro

Roma – “In questo bilancio non c’e’ un euro per celebrare i 150 anni della Capitale d’Italia. Ritengo che il Governo abbia risposto troppo timidamente con 500mila euro, e’ chiaro che Raggi dovrebbe battere i pugni per ottenere festeggiamenti degni”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in Assemblea capitolina, Giulio Pelonzi, durante una conferenza stampa in Campidoglio sul bilancio di previsione 2020-2022 di Roma Capitale.